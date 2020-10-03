川普夫妻確診　習近平致電慰問「祝早日康復」

美國總統川普、第一夫人梅蘭妮亞（ Melania Trump ）確診新型冠狀病毒（ COVID-19 ），各國政要紛紛透過網路或其他方式，對川普夫妻的病情表達關心。先前川普曾多次指責中國防疫不當，因此中方的反應備受關注。中國官媒報導，國家主席習近平 10 月 3 日致電川普慰問，祝福川普夫妻早日康復。
據中國官媒《新華社》報導，習近平 3 日就特朗普（川普）總統夫婦感染新冠病毒致以慰問，習近平在電話中表示「得知總統先生和梅拉尼婭（梅蘭尼亞）女士感染新冠病毒，我和我夫人彭麗媛謹向你和你夫人表示慰問，祝你們早日康復」。
中國外交部發言人華春瑩、駐美大使崔天凱 2 人先前透過推特，祝福川普夫妻早日康復。先前慰問川普的還有法國總統馬克宏、北韓領導人金正恩、日本首相菅義偉，世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞、總統蔡英文等人；美國國民主黨前總統歐巴馬、前總統柯林頓及夫人希拉蕊，也屏棄政壇上的矛盾，推特發文祝福川普夫婦。
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