拜登為什麼要選她？賀錦麗可能成美國首位亞非裔女副總統

美國民主黨總統候選人拜登 8 月 11 宣佈由加州聯邦參議員賀錦麗（ Kamala Harris ）但任競選副手，拜登的民調一直領先川普，9 月 29 日首場電視辯論後聲勢看好，賀錦麗很有可能成為美國歷史上首位女性副總統，而且未來有機會入主白宮成為第一位女性總統。
少數族裔加上中文名字，多元背景成亮點
現年 55 歲的賀錦麗出生於加州奧克蘭，父親是美國非裔牙買加人，1960 年代移民前往美國就讀柏克萊加大（ UC Berkeley ）是位經濟學教授；賀錦麗的母親則是南印度坦米爾人，為乳癌醫學專家，父母親是在參與社會運動時相識。
因為父母的宗教信仰分別是基督教、印度教，賀錦麗從小就對兩個宗教十分熟悉，7 歲時因為父母離異，與母親短暫居住在加拿大，後高中畢業，賀錦麗決定實踐人生規劃和政治認同，回到美國就讀霍華德大學（ Howard University ），該所學校位於華盛頓被認為是「黑人領袖名校」。後來賀錦麗以非裔身份進入加州大學哈斯汀法學院，於 1989 年畢業，隔年取得律師資格。
賀錦麗 1990 年開始法律工作，在加州擔任地區副檢察官，1998 年至 2000 年在舊金山檢察官辦公室職業犯罪科擔任管理律師；2000 年在舊金山市檢察長社區辦公室擔任主任 3 年； 2004 年擔任舊金山檢察官，並在 2007 年取得連任；2010 年當選加州總檢察長，成為加州歷史上第一位女性總檢察長，並在 2014 年連任； 2016 年當選加州參議員，成為美國參議院第二位非裔女性議員。
哈里斯（ Kamala Harris ）的中文名字「賀錦麗」 2003 年在加州競選檢察長時，為了吸引華裔選票，舊金山市婦女委員會蘇榮麗幫她起名，成為舊金山第一個擁有中文名字、非華裔的公職候選人。
可能是第一個女副總統、第一個女總統
賀錦麗原本有意投入今年的總統大選，但後來因經費不足宣布退出。2019 年民主黨電視辯論中，賀錦麗曾大力批評拜登 1970 年代支持南方的黑白隔離政策，試圖阻止黑人與白人學生融合，當時賀錦麗也在這群學子中。
但激烈的辯論不礙於兩人的合作，在 2016 年希拉蕊的敗仗，加上今年爆發的 BLM 反種族歧視示威等等因素下，拜登需要一位女性副手，最好是少數族裔，以平衡民主黨進步派和支持這的期望。
賀錦麗融合非裔、亞裔的特質，又身為年輕女性，可以說是補足了拜登「老白男」的最佳副手人選，她是美國主要政黨第一個擁有非裔和亞裔血統的副總統被提名人。拜登在 8 月 11 日宣佈副手當天，在推特上寫道「今天早上，全國的小女孩們從夢中醒來，特別是那些黑色和褐色的女孩，在我們的社會中常常感覺被忽視和低估的她們。現在可能會以一種新的眼光，把自己看作未來可能的作為總統和副總統候選人」。
在進入華盛頓前，賀錦麗曾和拜登的長子博（ Beau Biden ）曾同在司法界服務，2011 年擔任特拉華州總檢察長的博曾和賀錦麗合作，要求銀行對房地產危機負責，博對賀錦麗的表現讚譽有加，給了父親拜登一個好印象。
兩人看似沒有很多共同點，但在環境、環境、社會議題上，他們都和激進的左翼右派保持一定距離。美國政治評論，拜登和賀錦麗是很棒的組合，很多人對拜登並不熱衷，但賀錦麗的輔佐增加了信心，而且能夠提供另一個聲音，因為少數族裔在美國政治職務參與率遠低於白人。
拜登曾經不斷稱自己是「過渡總統」，雖然沒有明說過渡是一任還是兩任。但拜登曾表示，這不只是副手而是「具備總統條件」的實力拜人選，拜登如果打贏選戰，任職時他將高齡 78 歲，外接推測拜登可能不會追求連任，因此副總統賀錦麗被認為是「接班人」的地位顯得更加重要。但賀錦麗會在什麼時候接班，一屆（ 4 年）還是兩屆（ 8 年）後，仍要看執政的成績和拜登的決定。
選賀錦麗就比較沒有爭議嗎？
賀錦麗過去擔任舊金山地區檢察長、加州總檢察長時期，面對獄政問題、警察暴力、種族歧視執法，賀錦麗並沒有明顯表態或提出改革。在民主黨內競爭總統提民時，賀錦麗被嘲諷「哈利斯是個警察」（ Harris is a cop ），她在加州被認為偏向警方，在司法體制下處於弱勢的往往是有色族裔；面對警察暴力，賀錦麗拒絕、迴避介入調查白人員警執法不當。
但賀錦麗也不完全背棄「進步派」，她曾公開表態反死刑，今年「 Black Lives Matter 」示威延燒全美，賀錦麗也公開呼籲限制警察權力、在國會推動法案禁止警察鎖頸執法。
而賀錦麗的丈夫，未來可能的「第二先生」埃霍夫（ Douglas Emhoff ）被爆出在中國有商業利益，埃霍夫 2017 年開始成為歐華律師事務所（ DLA Piper ）的合夥人之一，事務所主要的業務都和中國公司有關，還雇用一些前中共官員作為顧問。這層關係這可能引發一些潛在的道德問題。
美國《國家脈搏》（ The National Pulse ）指，歐華律師事務所近 30 年在中國承攬業務，公司客戶包括中國東方航空、中國南方航空、華融投資股份有限公司、中國黃金集團，還有協助推廣中國一帶一路的中國招商局，埃霍夫在事務所的職位涉及「知識產權及技術」以及「傳媒、體育與娛樂」部門。對此，歐華律師事務所的發言人在 8 月發表聲明，埃霍夫已從公司離職。