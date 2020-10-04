拜登為什麼要選她？賀錦麗可能成美國首位亞非裔女副總統

美國民主黨總統候選人拜登 8 月 11 宣佈由加州聯邦參議員賀錦麗（ Kamala Harris ）但任競選副手，拜登的民調一直領先川普，9 月 29 日首場電視辯論後聲勢看好，賀錦麗很有可能成為美國歷史上首位女性副總統，而且未來有機會入主白宮成為第一位女性總統。

▲賀錦麗與母親Shyamala Gopalan的合照。Shyamala Gopalan於2009年過世。（圖／美聯社／達志影像）

▲賀錦麗在加州經營多年，曾擔任地方檢察官、總檢察長。她在加州累積了不少支持者，但對手也攻擊她過去偏向警察的立場。（圖／美聯社／達志影像）

▲賀錦麗2019年曾短暫參與民主黨內的總統提名競爭，她的支持者大多是年輕族群，少數族裔以及女性。（圖／美聯社／達志影像）

▲西方媒體認為，拜登選中賀錦麗為副手，不只是為了鞏固民主黨少數族裔的支持者，也有尋找「接班人」的可能。（圖／翻攝自The Magazine影片）

▲賀錦麗2019年出席非裔女性女權活動（Black Women’s Weekend of Action）。（圖／美聯社／達志影像）