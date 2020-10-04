川普確診推特影片報平安　稱感覺好轉、未來幾天是考驗

美國總統川普日前確診新型冠狀病毒（ COVID-19 ），目前正在馬里蘭州的沃爾特里德軍事醫療中心（ Walter Reed National Military Medical Center ）接受治療，川普在確診後曾發布影片、感謝所有支持者，今（ 4 ）日上午 6 點 51 分再次更新推特，表示自己現在狀況很好，但未來的幾天仍是個考驗。