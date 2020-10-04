川普確診推特影片報平安　稱感覺好轉、未來幾天是考驗

美國總統川普日前確診新型冠狀病毒（ COVID-19 ），目前正在馬里蘭州的沃爾特里德軍事醫療中心（ Walter Reed National Military Medical Center ）接受治療，川普在確診後曾發布影片、感謝所有支持者，今（ 4 ）日上午 6 點 51 分再次更新推特，表示自己現在狀況很好，但未來的幾天仍是個考驗。
先前美國《 ABC NEWS 》引述匿名消息稱，川普病情嚴重有呼吸困難的問題，需要配戴呼吸器供氧。白宮幕僚長米道斯（ Mark Meadows ）稱，過去 24 小時川普的病情令人擔憂，未來 48 小時將會是關鍵。美國時間 3 日中午，白宮醫師康利（ Sean Conley ）和其他醫療團隊在馬里蘭的醫院外回應記者，表示川普的進展十分令人開心，過去 24 小時沒有發燒，也不需要吸氧。
川普今（ 4 ）日推特更新的影片，時長逾 4 分鐘，他首先向沃爾特里德軍醫院的醫護人員表達最真摯的感謝，自己剛抵達醫院時感覺不是很好，但現在好多了。川普感謝醫護不辭辛勞讓他能重回職位，「我們（川普政府）還得讓美國再次偉大」，川普相信，未來很快能夠回到工作崗位，期望能夠完成競選活動。他不僅是為美國人民奮鬥，也是為全世界數百萬人奮鬥，鼓勵「我們一定會打敗新冠病毒」。
川普強調，自己開始感覺不錯，第一夫人梅蘭尼亞狀況也很好，不過未來幾天仍有許多未知數，將會是真正的考驗，他認為會有很好的結果。川普也向美國支持者們表達感謝，還有世界各國的領導人的理解和祝福。
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