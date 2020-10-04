在餐廳門口放機器人不叫AI　馬雲：中國技術落後外國20年

法國國際廣播電台（ RFI ）3 日報導，近期一部影片有關馬雲談論「美國限制海外版抖音（ TikTok ）、微信」的問題，在網路上廣為流傳，根據內容推測影片拍製時間約 8 月、9 月。馬雲表示，中國的創新其實都只是「應用上的創新」，根本上的發明，例如網路、智慧型手機都不是中國發明的，晶片技術上還落後 20 年。