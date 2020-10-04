在餐廳門口放機器人不叫AI　馬雲：中國技術落後外國20年

法國國際廣播電台（ RFI ）3 日報導，近期一部影片有關馬雲談論「美國限制海外版抖音（ TikTok ）、微信」的問題，在網路上廣為流傳，根據內容推測影片拍製時間約 8 月、9 月。馬雲表示，中國的創新其實都只是「應用上的創新」，根本上的發明，例如網路、智慧型手機都不是中國發明的，晶片技術上還落後 20 年。
阿里巴巴集團 9 月 30 日公布最新一屆董事會成員名單中，沒有馬雲的名字，顯示馬雲已經卸下職務，正式全面退出阿里巴巴。馬雲早在 2018 年就給全公司職員信函，計畫在 2019 年（阿里 20 週年） 不再擔任董事局主席，董事會成員的職務將至 2020 年度股東大會。
影片中，馬雲指有網友認為，美國限制 TikTok 和微信是因為「美國害怕中國 App 產品做得比美國好」再引述朋友的話「感嘆中國這幾年創新這麼多，而美國卻只有一個馬斯克（ Elon Musk ）」。但馬雲認為，雖然美國只有一個馬斯克，但往往這種顛覆世界的創新和發明就只需要「這一個人」。
馬雲接著舉例「一個馬斯克，一個喬布斯（賈伯斯，Steven Jobs ）、一個拉里・佩吉（ Larry Page ），一個牛頓，一個愛因斯坦，這樣的一個人，就能影響一個或多個時代，中國近代以來，幾乎一個都沒有」。馬雲認為，中國的創新都只是應用上的創新，「真正底層的東西我們並沒有創新」，指基礎科學與基礎科技。
這幾年中國的 App，比如抖音（TikTok ）、購物平台「美團點評」、團購訂餐 App「餓了么」、社交電商「拼多多」，馬雲認為這些都只是在智慧手機、網路基礎上的「應用」，最後還是需要運算能力，也就是芯片（積體電路，又稱晶片）。
馬雲表示，互聯網（網路）和智能手機（智慧型手機）都不是我們（中國）發明的，而芯片中國還落後 20 年。真正底層的運算和邏輯，底層的科學和科技，我們還遠遠落後於人。中國如果完全脫離了國外科技，只能勉強產出 90 納米級別的芯片，也就是英特爾（ Intel ）2004 年的程度。
在人工智能上，馬雲說很多人覺得中國領先，但實際上在運算法、邏輯上中國還是落後於人。他說「不是你在餐廳門口放一個機器人，你就人工智能領先了」，阿爾法狗（ AlphaGo ）的運算邏輯才是真正顛覆性的東西、為人工智能提供了藍圖。
馬雲認為，中國還不到自滿的時候，沒有基礎科學和科技，再多的應用創新，到最後還是要受制於人。