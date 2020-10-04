白宮發布川普「抱病辦公」照片　傳幕僚長談病情遭斥責

美國總統川普日前確診新型冠狀病毒（ COVID-19 ），目前正在馬里蘭州的沃爾特里德軍事醫療中心（ Walter Reed National Military Medical Center ）接受治療。一名匿名官員透露，川普病況「令人擔憂」，據報導這名官員就是白宮幕僚長米道斯（ Mark Meadows ）。
米道斯後來接受《福斯新聞》採訪，坦言總統，一度出現發燒、血氧急劇下降的情況，讓團隊「非常擔心」，但住院後有所改善，未來 48 小時將是關鍵。白宮發布了 2 張川普在醫院內抱病辦公的照片，強調川普狀況良好。媒體報導，米道斯談論總統病情一事遭到了川普斥責。
在白宮醫療團表示病情樂觀後，米道斯才發表有關「呼吸一度困難」的言論。《路透社》報導，一位匿名的川普幕僚表示，總統得知米道斯揭露自己的病情後不太高興。川普呼吸困難的病況受到媒體廣泛報導後，米道斯試圖向《路透社》修正說法，稱總統的情況很好，醫生們對他的生命體徵很滿意。
接著川普透過推特上傳 4 分鐘的影片，強調自己在醫院內狀況良好，很快就會重回崗位。影片中，川普稱呼自己接受的治療是「來自上帝的奇蹟」（ miracles from God ），不斷感謝醫護人員不辭辛勞的幫助。數個小時後，白宮副新聞秘書迪爾（ Judd Deere ）發布照片，表示川普深夜在醫院內持續工作。
而「白宮群組」至今（ 4 ）累計 11 人病毒採檢呈陽性，加上團隊家人、親信，至少 23 人確診，大部分確診者曾出席上週（ 9 月 26 日）大法官巴芮特（ Amy Coney Barrett ）的提名儀式，或與總統川普有過接觸。
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