川普恢復狀況不錯！白宮醫師：最快週一就可出院

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞 2 日確診新冠肺炎一事，立刻成為全球關注焦點，關於川普真實病況的各種消息層出不窮，白宮醫師醫療團隊 4 日表示，川普的復原狀況相當不錯，最快週一( 5 日)就可以出院，回到白宮繼續治療。
綜合外媒報導，川普的醫療團隊在美國時間 4 日上午再度進行病況報告，指出川普確診新冠肺炎後，曾經有血氧濃度下降、需接受呼吸器輔助的情況，但在經過瑞德西韋（ Remdesivir ）、地塞米松（ dexamethasone ）等藥物治療後，病況持續好轉中，既沒有發燒，身體狀況也算穩定，預計最快 5 日就能出院回白宮，後續則維持以瑞德西韋等藥物治療。
白宮醫師康利（ Sean Conley ）表示，自醫療團隊上次進行簡報後，川普的病情持續好轉。就像所有疾病一樣，病程經常會有起起伏伏。醫師加里波迪（ Brian Garibaldi ）則說川普已經施打第 2 劑瑞德西韋，精神狀況良好，一直在病房內走動，醫療團隊計畫若他繼續保持良好的精神與體力，最快 10 月 5 日就讓他出院，並於白宮繼續接受治療直到完全痊癒。
川普 2 日確診後，一度傳出發高燒、呼吸困難等症狀，血氧濃度下降到 93% ，在使用類固醇「地塞米松」治療後，血氧濃度已回升到 98% 。川普 3 日傍晚在院內發推特影片表示自己已經好很多，希望很快就能回來。不過關於川普的真實病況，官方說法並不太一致，白宮幕僚長梅多斯（ Mark Meadows ）上週末一度說川普病情堪憂，未來 48 小時是關鍵，據悉川普得知此事後相當不高興，梅多斯因此遭到斥責，川普也忙著發推特強調自己感覺很不錯，一定能戰勝病毒。
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