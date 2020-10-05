剛發新影片說有小驚喜！川普短暫搭車離院、向支持者揮手

美國總統川普感染新冠肺炎，住進馬里蘭州「華特里德國家軍事醫療中心」（ Walter Reed National Military Medical Center ）治療。他在台北時間今( 5 日)清晨 5 點多發布最新影片，說會有小驚喜，不久便被外媒拍攝到短暫搭車離開醫院，還向支持者隔窗揮手致意的照片。
綜合外媒報導，白宮醫療團隊當地時間 4 日早上再度召開記者會，指川普服用類固醇等藥物後，情況已繼續改善，最快當地時間週一（ 5 日）就有機會出院回到白宮。川普今天則再於推特上發短片「報平安」，更短暫離開醫院向支持者揮手。
川普在推特最新影片中表示，自己要給沃爾特里德外的支持者們一個小驚喜，同時感謝沃爾特里德國家軍事醫學中心的醫護人員，並說自己確診和住院期間，對新冠肺炎有了很多進一步的認識，真正上了一課。
而在他短暫搭乘黑色車輛離院時，可以看到有不少興奮的支持者手握美國國旗或川普 2020 的旗幟、標語，向車內的川普致意。
根據美國媒體報導，白宮副發言人迪爾（ Judd Deere ）稍早已透過聲明證實，川普臨時決定搭車短暫外出，向守候在醫院外的支持者致意，目前已回到醫療中心的病房。不過此舉引來白宮記者協會批評，認為川普不應在健康狀況尚未完全明朗、缺乏足夠防護措施的情況下就隨意離院，造成更大風險。
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