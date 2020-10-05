剛發新影片說有小驚喜！川普短暫搭車離院、向支持者揮手

美國總統川普感染新冠肺炎，住進馬里蘭州「華特里德國家軍事醫療中心」（ Walter Reed National Military Medical Center ）治療。他在台北時間今( 5 日)清晨 5 點多發布最新影片，說會有小驚喜，不久便被外媒拍攝到短暫搭車離開醫院，還向支持者隔窗揮手致意的照片。

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