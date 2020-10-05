全球疫情毫不樂觀　紐約市擬再封9區、英未來數月仍挑戰

美國總統川普確診新冠肺炎，不只為全球政壇投下震撼彈，也讓疫情的嚴重程度再亮紅燈。有專家警告，總統中招反映出防疫措施不足以及病毒廣泛傳播等問題，疫情恐怕還會再燒上一段時間，紐約市計畫再關閉 9 個區的商店、學校；英國首相強生( Boris Johnson )也警告說未來幾個月，英國的防疫及抗疫工作仍會充滿挑戰。

《 CBS News 》

《美聯社》