上週四就知道自己染病？外媒爆：川普第一時間未公布

美國總統川普 2 日宣布確診後引發軒然大波，即使得了新冠肺炎，川普仍不忘展現自己，甚至抱病搭車短暫外出，與醫院外守候的支持者揮手致意，挨批罔顧自己和周遭人士的健康安全。不過有外媒報導稱，川普其實上週四就知道自己的新冠病毒初步檢測呈現陽性，卻遲至 2 度檢驗後才告知。

《 CBS 》

《華爾街日報》

川普確診至今已過了 72 個小時