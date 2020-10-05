上週四就知道自己染病？外媒爆：川普第一時間未公布

美國總統川普 2 日宣布確診後引發軒然大波，即使得了新冠肺炎，川普仍不忘展現自己，甚至抱病搭車短暫外出，與醫院外守候的支持者揮手致意，挨批罔顧自己和周遭人士的健康安全。不過有外媒報導稱，川普其實上週四就知道自己的新冠病毒初步檢測呈現陽性，卻遲至 2 度檢驗後才告知。
綜合美國《 CBS 》和《華爾街日報》等外媒報導，川普其實在當地時間上週四就知道自己的新冠病毒快速檢測呈陽性反應，卻沒有第一時間公布自己的檢測結果，還在當晚接受《福斯新聞》專訪，期間也未透露此事，只說報告晚點就會出爐，結果當地時間週五午夜過後，他就在推特上宣布確診。
白宮醫療團隊的西恩·康利( Sean Conley )醫師週六在記者會上曾說，川普確診至今已過了 72 個小時，立刻引發外界質疑，川普是否早在星期三就已經知道自己感染，卻仍飛往明尼蘇達州會見官員，還在週四位於新澤西州貝德明斯特的募款活動中露面。康利隨後則澄清說是口誤。
1 位不願具名的白宮官員向《 CBS 》透露，當局是在週四得知高級顧問希克斯（ Hope Hicks ）的檢測結果呈陽性，當時距離總統前往紐澤西的行程不過幾分鐘，有一小部分的人員被從陪同名單中撤除，知道希克斯檢測的人也不多。該名消息人士也透露，當時川普顯得比平常都還要疲倦，但他們認為是因連續幾天夜歸導致，而且川普在紐澤西時也沒有出現任何症狀。
報導並指出，有關白宮高層的健康狀況瞞的相當緊，就連川普的競選經理也是看新聞才得知，還有官員聲稱自己要靠密切留意推特和電視來得到消息，因為得不到來自白宮西廂的官方資訊。
知情人士並聲稱，白宮規定快篩結果呈陽性後，才會進一步從鼻腔更深處採集黏液樣本進行更準確的檢測。當病毒在白宮傳播開來時，川普也甚至曾交代親近的顧問，要他別告訴任何人。
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