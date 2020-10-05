川普確診前剛出席募款活動　紐澤西州緊急追蹤206人

美國總統川普確診新冠肺炎一事，過去幾天鬧的沸沸揚揚，白宮醫療團隊說詞模糊、反覆，也讓外界對川普真正的確診時間有所疑問，而且這還關係到疫調與接觸者追蹤的事宜。紐澤西州政府正在尋找 1 場募款活動的 206 名參與人，因為他們與會的時間距離川普透過推特宣布確診前只有幾個小時。

《美聯社》

《路透社》