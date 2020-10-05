南韓邊防部隊36人確診新冠肺炎　感染途徑不明引憂

（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國單日確診數連續5天維持在百例以下，在當局仍戒慎觀察連假後疫情動態同時，鄰近兩韓邊境的京畿道抱川市一處陸軍部隊卻出現36人確診，且感染途徑不明，引發憂心。
韓聯社報導，軍方指出該單位昨天上午發現3人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後，隨即限制單位人員移動，包括幹部在內的240多人全數接受採檢，截至今天上午7時共有36人確診，包括33士兵及3名幹部。
在此之前，陸軍已按照第2階段社交距離規範，禁止大部分官兵休假及外出，但仍出現確診病例，且至今尚未找出感染來源，引發擔憂。
不過，36例確診中有一例曾在9月26日至27日離營去過首爾，當局正就此進行調查。軍方也要求該部隊所有人員個別隔離，也禁止抱川地區所有部隊人員外出。
截至今天凌晨零時，韓國新增確診73例，累計確診數來到2萬4164例，422人病歿。
由於9月30至10月4日中秋連假期間採檢數都較平日減少，不排除確診數也是因此較先前下降，防疫當局表示，目前仍有19%左右病例在查感染途徑，醫院及療養設施等高風險場所也持續出現群聚感染狀況，尚無法斷定疫情趨勢。（譯者：廖禹揚/核稿：陳亦偉）1091005