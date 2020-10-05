川普接受地塞米松治療　專家質疑實際病況不單純

美國總統川普確診新冠肺炎，白宮醫療團隊最新說明中表示，川普有接受類固醇「地塞米松（ Dexamethasone ）」的治療，並稱川普狀況良好，不排除週一就有機會出院，但美國專家透露，地塞米松一般不建議用來治療輕症，通常是給重症或需要氧氣治療的病患使用。

《CNN》

《半島電視台》