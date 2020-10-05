川普接受地塞米松治療　專家質疑實際病況不單純

美國總統川普確診新冠肺炎，白宮醫療團隊最新說明中表示，川普有接受類固醇「地塞米松（ Dexamethasone ）」的治療，並稱川普狀況良好，不排除週一就有機會出院，但美國專家透露，地塞米松一般不建議用來治療輕症，通常是給重症或需要氧氣治療的病患使用。
根據《CNN》報導，麻薩諸塞州總醫院傳染病負責人羅謝爾·瓦倫斯基（ Rochelle Walensky ）博士，以及埃默里大學醫學院的傳染病專家卡洛斯·德爾里奧( Dr. Carlos del Rio )博士都認為，開始用類固醇並不是病況樂觀的表現，因為地塞米松一般只用於重症患者。
《半島電視台》則引述流行病學者埃里克（ Eric Feigl Ding ）的說法，聲稱使用地塞米松是「令人極其擔憂的信號」（ extremely worrying sign ），認為週一就要出院未免言之過早；美國國立衛生研究院（NIH）表明，地塞米松主要用於需要呼吸機的患者；麻薩諸塞州拉希醫學中心的傳染病專家麥奎倫（Daniel McQuillen）則表示，他聽完白宮醫療團隊的記者會後，覺得川普的病情其實比官方說的還要嚴重許多。
據了解，川普在確診後，已經進行了抗體雞尾酒療法以及瑞德西韋療程，有利於感染初期預防病情惡化，但地塞米松一般只會給病情惡化的人使用，這種人工合成的皮質類固醇，可用於治療多種症狀，具有消炎及免疫抑制的效果，不過長期使用則可能有念珠菌症、骨質流失、白內障、肌肉疲乏等後遺症。
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