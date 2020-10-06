難怪泰國明星常大方認愛！情侶出場費大於單身驚人價格曝

根據四方報報導，有別於日韓或華人演藝圈經常的明星們經常低調談戀愛，或是分手了才會在螢幕前合體，還有經紀公司所謂的《禁愛令》潛規則。泰國粉絲對於明星談戀愛這件事相對寬容，甚至在兩位明星開始戀愛後，出場費更會因此水漲船高，比起兩人單身時出席相同場合所各自獲得的費用加起來還要高，難怪泰國明星並不那麼忌諱於公開戀情。
其實泰國明星情侶檔出場費應屬秘密，不過泰國媒體仍然挖出來市場價格，其中出場一次最貴的情侶檔為Nadech Kugimiya和Yaya Urassaya Sperbund，在螢幕前合體一次就要90萬泰銖，直逼百萬相當驚人。而多對知名的明星情侶亦時常在社群平台中放甜蜜閃照，十分吸睛。
一、Nadech Kugimiya和Yaya Urassaya Sperbund
泰國和挪威混血的女星Yaya被稱作國民甜心，除了長相甜美、演技精湛之外，連學歷都很驚人，曾畢業於泰國第一學府朱拉隆功大學的藝術學院。她和奧地利與泰國混血的Nadech談戀愛可說是郎才女貌，公開戀情後更吸粉。
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二、Ter Chantavit Dhanasevi和Mai Davika Hoorne
作為當紅炸子雞的Mai Davika Hoorne，臉蛋曾被不少媒體人士譽為超完美顏值，她和Ter的戀愛也讓人看得十分賞心悅目。他們的出場費則為50萬泰銖。
三、Mik Thongraya和Bow Maylada Susri
曾一起出演戲劇，最後假戲真做的Mik Thongraya和Bow Maylada Susri，也是泰國粉絲心目中的神仙眷侶，不過由於倆人公開戀情時刻恰逢疫情，所有明星的收入都大減，因而兩人雖然名氣十足，出場費僅有20萬泰銖。
談戀愛已經是一件值得開心的事了，如果還因此助長工作運那更是喜上加喜。泰國演藝圈和粉絲對於明星交往的友善程度，令人欽佩。
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