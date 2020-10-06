歐盟主席與染疫者開會　二篩陰性仍隔離至10月6日

（中央社布魯塞爾/維爾紐斯5日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩今天表示，因參與的一場會議有人確診武漢肺炎，她已採檢且結果陰性，但仍將自我隔離至6日晚間。
范德賴恩（Ursula von der Leyen）在推特發文寫道：「我接獲通知，上週二參加的一場會議有一名與會者昨天確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病，武漢肺炎）。」
范德賴恩表示，她將遵循一般針對COVID-19要求的一週隔離期規定，會自我隔離直到明天晚間。她還說自己1日和5日都接受病毒檢測，結果皆為陰性。
另一方面，立陶宛外交部發言人今天表示，部長林克維丘斯（Linas Linkevicius）因曾在9月28至29日接觸過法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）來訪代表團隨後確診武漢肺炎的團員，因此將自我隔離一週。
林克維丘斯已接受病毒檢測，今天下午得知結果為陰性。
法國總統府表示，確診的2名代表團成員是居住在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），而非從巴黎出發；且所有從巴黎出發的代表團成員在入境立陶宛前，全都採檢陰性。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1091005