歐盟主席與染疫者開會　二篩陰性仍隔離至10月6日

（中央社布魯塞爾/維爾紐斯5日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩今天表示，因參與的一場會議有人確診武漢肺炎，她已採檢且結果陰性，但仍將自我隔離至6日晚間。