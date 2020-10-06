川普預告自己就要出院了！醫師：未脫險但已符合標準

美國總統川普確診新冠肺炎後，仍持續更新推特、乘車外出短暫與粉絲會面，甚至還於台灣時間今（ 6 日）凌晨再度發文，預告將於當地時間 5 日傍晚 6 點半（台灣時間今早 6 點半）出院。白宮醫師康利（ Sean Conley ）聲稱，川普雖未完全脫離險境，但已符合出院標準，醫療團同意川普出院回白宮，改為接受全天候照料。
綜合外媒報導，川普當地時間 5 日下午(台灣時間 6 日凌晨)在推特表示，他將在當地時間 5 日傍晚 6 點半離開馬里蘭州華特里德軍醫院（ Walter Reed National Military Medical Center ），打下：「我感覺很好，不要害怕新冠肺炎，也不要讓它支配你的生活，在川普政府的領導下，我們已經開發一些真正好的藥物與知識，我覺得我比 20 年前還要更好。」
由於距離川普宣布確診不過短短幾天的時間，外界對於川普究竟能否出院、是否有傳染風險等問題仍有疑慮。對此白宮醫師康利則在記者會上表示，川普的血氧濃度已恢復正常，過去 72 小時也沒有服發燒藥，同時白宮的環境也能繼續提供川普合適的居家治療，但未說明川普的病毒測試結果是否已經呈現陰性。
醫療團隊並聲稱，川普已施打過第 3 劑「瑞德西韋」（ Remdesivir ），出院前會打第 4 劑，週二（6日）會於白宮接受最後一劑，完成瑞德西韋療程，同時持續使用類固醇藥物地塞米松 （ Dexamethasone ）治療。
目前，新冠肺炎的白宮與國會感染群仍在持續擴大中，除了川普夫婦、幕僚希克斯（ Hope Hicks ）和剛公布確診的白宮發言人麥肯內尼（ Kayleigh McEnany ）以外，共和黨籍參議員提里斯（ Thom Tillis ）、李（ Mike Lee ）、強森（ Ron Johnson ）、前白宮資深顧問康威（ Kellyanne Conway ）、共和黨全國委員會（RNC）主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）、川普競選連任總幹事史泰平（Bill Stepien）、川普私人助理盧納（Nicholas Luna），以及協助川普準備首場總統辯論的前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）等人都已陸續中招。
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