康復這麼快？幕僚：川普有意參加15日的第2輪辯論

美國總統川普於推特上預告，自己將於當地時間 5 日傍晚 6 點 30 分出院，再度引發輿論譁然，民主黨總統候選人拜登（ Joe Biden ）呼籲川普應聽取專家意見並配戴口罩；聯邦眾議院議長波洛西（ Nancy Pelosi ）則批評川普此舉是出於政治考量的「危險示範」。現在川普的幕僚更透露，他有意參加 15 日將登場的第 2 輪電視辯論。

《 CNN 》

《路透社》