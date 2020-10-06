康復這麼快？幕僚：川普有意參加15日的第2輪辯論

美國總統川普於推特上預告，自己將於當地時間 5 日傍晚 6 點 30 分出院，再度引發輿論譁然，民主黨總統候選人拜登（ Joe Biden ）呼籲川普應聽取專家意見並配戴口罩；聯邦眾議院議長波洛西（ Nancy Pelosi ）則批評川普此舉是出於政治考量的「危險示範」。現在川普的幕僚更透露，他有意參加 15 日將登場的第 2 輪電視辯論。
綜合《 CNN 》、《路透社》等外媒報導，川普競選團隊的公關主任墨托（ Tim Murtaugh ）向《 CNN 》表示，川普打算參加 15 日在佛州邁阿密舉辦的第 2 場電視辯論，屆時的交鋒重點將會著重於外交政策與國際事務。
報導並指出，與首場辯論會不同的是，在佛州這場的辯論形式並非由主持人提問，而是讓邁阿密地區的民眾對兩位候選人輪流提問。
拜登 5 日稍早曾表示，若經過公衛專家認定無安全上的疑慮，他願意參加下週與川普的第 2 次競選辯論會。
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