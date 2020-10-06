剛出院就開心狂發片　川普：別害怕病毒啦！我們這麼偉大

美國總統川普在確診新冠肺炎後，住院僅 3 天就離開華特里德國家軍事醫療中心（ Walter Reed National Military Medical Center ），搭機返回白宮，一抵達就被外媒拍到脫下口罩，還朝在場傳媒比讚，堪稱美國史上最狂總統。這還不夠，川普在出院後不久，馬上就在推特上接連發布影片，並上傳到 Youtube 官方頻道，一直強調別被新冠病毒主宰生活、美國是偉大的國家，有最好的資源，甚至聲稱自己可能已經對病毒免疫。

▲除了發影片，川普也忙著在貼文串強調自己和美國的厲害之處。（圖／美聯社／達志影像）