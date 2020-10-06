剛出院就開心狂發片　川普：別害怕病毒啦！我們這麼偉大

美國總統川普在確診新冠肺炎後，住院僅 3 天就離開華特里德國家軍事醫療中心（ Walter Reed National Military Medical Center ），搭機返回白宮，一抵達就被外媒拍到脫下口罩，還朝在場傳媒比讚，堪稱美國史上最狂總統。這還不夠，川普在出院後不久，馬上就在推特上接連發布影片，並上傳到 Youtube 官方頻道，一直強調別被新冠病毒主宰生活、美國是偉大的國家，有最好的資源，甚至聲稱自己可能已經對病毒免疫。
川普出院後發的第 1 支影片，是以白宮迎接國家元首搭機返回的視角拍攝，還配上氣勢磅礡的影片，讓川粉看了相當興奮。川普還於貼文串繼續打道：「如果總統回歸競選，他將是個立於不敗之地的英雄，不僅能倖免於民主黨每次的骯髒伎倆，即便對上中國病毒也一樣能生存下來。他將向美國展示-我們不需要再害怕了！」
至於第 2 支影片，川普則西裝筆挺的出現在觀眾面前，感謝醫護人員，並反覆強調：「別讓新冠病毒主宰你的生活！也不要怕它，我們能打敗它，因為我們有最好的醫療設備、最好的藥....我感覺比 20 年前都還要棒，我們是世界上最偉大的國家。身為 1 個領袖，我必須這麼做，即便這麼做很危險，我也必須做。我就站在最前線，沒有其他領導人跟我做過一樣的事，也許很危險，但沒關係，我現在感覺很好，也許我免疫了呢！我也不知道。」
川普也提到，疫苗很快就會上市，鼓勵民眾可以外出走走，美國有全球最好的醫療，也感謝大家的支持。
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