蓬佩奧四方會談料將繼續集結盟友　外媒：凸顯北京孤立

美國國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo ) 今( 6 日)將出席於日本東京舉行的「美日印澳四國外長會議」(又稱四方安全對話， QUAD )，討論印太地區安全議題，有外媒引述學者分析稱，蓬佩奧此行旨在凸顯中國日漸「自我孤立」、「沒朋友」的窘境。
根據《美國之音》報導，前「香格里拉對話」論壇的資深研究員、現任職新加坡戰略諮詢顧問公司主任的亞歷山大·尼爾（ Alexander Neill ）受訪時表示，近日四方會談隨著各會員國有感於中國的武力威脅，以及南海緊張情勢升溫等因素，而發展出民主國家的共同願景( unity of vision )，因此他預期，蓬佩奧此次的東京行，雖然只有短短 1 天，但可能透過此一結盟來凸顯中國日漸「自我孤立」的行為。
尼爾並表示，雖然俄羅斯和巴基斯坦看似都和中國交好，但還稱不上是安全盟邦，所以蓬佩奧此次除了將持續對中國共產黨一貫的批評論調外，也將不斷地向國際社會強調，中國作為聯合國安理會成員國之一的強權國家，卻是孤立無援、沒有朋友。
此外，今年由於中印爆發邊界衝突，印度也一反之前對中國的忌憚態度，開始表現出向美國靠攏，所以蓬佩奧是否會在四方會談上打印度牌，尼爾認為也是另外 1 個值得觀察的點。至於是否有機會演變成亞洲版的北大西洋公約組織，尼爾和美國聖母大學的教授戈爾茨（ Eugene Gholz ）則表示可能性還很低，一來是需要時間，二來中國在亞洲財大氣盛，東協國家著眼於中國一帶一路的經濟紅利，大多也不願跟中國交惡，或者像尼泊爾、孟加拉、巴基斯坦等國，也不願看到中印持續在邊界對峙，引發緊張。
《彭博社》則分析，本次會談旨在幫助提高印度的參與程度。目前 4 個與會國中，美國、澳洲和印度均已與北京發生明確衝突，這次部長級官員親自與會，並未因川普確診新冠肺炎而有延後，也展現抗中陣營的意志。