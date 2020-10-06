美CDC再修防疫指引：新型冠狀病毒可經空氣傳播

（中央社亞特蘭大5日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，2019冠狀病毒疾病能藉由懸浮於空氣中可達數小時的病毒傳染，承認公衛專家普遍提出有關病毒恐透過空氣傳播的隱憂確實存在。
路透社報導，CDC數週前曾在官網公布類似警告，引發各界對病毒傳染途徑展開辯論，不過CDC隨後又將警告撤下。
CDC在今天發布的指引中說，有證據顯示，在通風不良的密閉空間內，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者可能把病傳染給相距超過2公尺的人。
CDC指出，科學家認為，在上述情況下，COVID-19患者產生帶有病毒的較小飛沫和微粒，即氣溶膠（aerosols），會變得集中到足以傳播病毒。
CDC長久以來不斷警告，病毒會透過噴發到空氣中的細小飛沫傳染，這些飛沫最後大多會降落地面，維持2公尺社交距離的規範便是由此而來。比飛沫更小的氣溶膠微粒，則能像霧氣般懸浮於空氣中。
儘管CDC強調，密切接觸傳染比空氣傳染更常見，一群美國科學家在今天刊登於「科學」（Science）期刊的公開信中指出，懸浮於空氣中的氣溶膠可能會是COVID-19傳播的重要途徑。
研究人員在記者電訪中表示：「事實是，在近距離長時間接觸的情況下，空氣傳播才是主要傳染途徑。」
氣溶膠中的病毒可在空氣中停留數秒到數小時、傳播超過2公尺，還能在通風不良的室內空氣中聚積，形成超級傳播環境。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1091006