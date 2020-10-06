中國代表26國　於聯大批西方單邊措施侵害人權

（中央社台北6日電）中國駐聯合國大使張軍5日代表俄羅斯、北韓等26國發言，批評美國等西方國家的單邊強制措施，侵害民眾在疫情下獲取醫療資源的人權。他還對非裔群體遭受的種族歧視問題，表達「嚴重關切」。
中國常駐聯合國代表團5日在官網刊出張軍當天於聯合國大會第3委員會的一般性辯論發言。
張軍稱，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情尤其對開發中國家影響嚴重，而「我們看到單邊強制措施仍在實施」。
他說，單邊強制措施對人權造成不可否認的影響，損害健康權，阻礙人們獲得藥物、醫療技術、設備及物資，「這在新冠肺炎（COVID-19）疫情背景下尤其突出」。
張軍呼籲立即徹底取消單邊強制措施，確保國際社會所有成員有效面對疫情。
他同時提到日前美國非裔男子佛洛伊德（GeorgeFloyd）死亡和布雷克（Jacob Blake）遭槍擊事件，指這「反映長期存在、根深蒂固的種族歧視、警察暴力和社會不平等」。
張軍又表示對「有關國家」移民拘留中心中移民的健康狀況深表關注，聲稱這是「當代形式種族歧視的反映」。
中國宣稱張軍本次代表26國發言，這些國家分別是：安哥拉、安地卡和巴布達、白俄羅斯、蒲隆地、柬埔寨、喀麥隆、中國、古巴、北韓、赤道幾內亞、厄利垂亞、伊朗、寮國、緬甸、納米比亞、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴勒斯坦、俄羅斯、聖文森及格瑞那丁、南蘇丹、蘇丹、蘇利南、敘利亞、委內瑞拉與辛巴威。（編輯：沈朋達/楊昇儒）1091006