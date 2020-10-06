川普出院得意洋洋　美防疫專家示警：先別高興太早

美國總統川普在今(台灣時間 6 日清晨)出院，返回白宮休養，此時距離他宣布自己確診不過數日，川普並於出院後狂發推特，塑造出帶領美國人民成功抗擊新冠肺炎的強人形象。不過美國國家過敏與傳染病研究院（ NIAID ）院長佛奇（ Anthony Fauci ）警告，川普的病況未來幾天仍有逆轉的可能，不應現在就掉以輕心。

《 CNN 》