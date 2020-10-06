川普籲別怕病毒　美媒酸：總統待遇非凡人能享

（中央社記者林宏翰洛杉磯5日專電）美國總統川普今天出院，於推特貼文喊話「不要怕病毒」。有線電視新聞網引用醫學專家分析，批評川普享有的總統級醫療規格，不是一般美國人可相比。
有線電視新聞網（CNN）指出，以川普一國元首的身分，染疫後顯然會得到最完善的照顧，但當他講出要支持者不怕病毒，甚至提到自己「感覺比20年前更好」時，別忘了他享有特殊待遇。
川普2日住院前，接受雷傑納隆藥廠（Regeneron）實驗性抗體雞尾酒療法。報導強調，這尚未得到食品暨藥物管理局（FDA）核准於緊急使用，醫療團隊以恩慈療法（Compassionate use）的名義自藥廠取得。
CNN引述專家說法，試想川普享有這藥物的特權，並對比於染疫身亡的21萬美國人。
流行病學專家亞斯敏（Seema Yasmin）說：「他是美國總統，無論藥物療法是否核准緊急使用，當然要盡一切方法治療。但過去幾個月裡，因為防疫工作很糟，已有21萬美國人死於這個疾病，亡者當然得不到這種治療。」
川普除了使用實驗性的抗體雞尾酒療法，同時配合抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）、類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）。
CNN醫療專家芮納（Jonathan Reiner）說：「川普可能是全世界唯一使用這種特殊組合療法的患者。」
報導認為，瑞德西韋透過靜脈注射，病人必須住院才能接受完整5天療程，但川普的醫生今天就讓他出院，狀況是「不像任何一個美國人的家，川普在白宮擁有世界級醫療團隊」。
專家判斷，川普使用3種藥物組合，可得到結論是，醫療團隊認為他病情嚴重。
原因是瑞德西韋能夠加速病人恢復，但可能引起貧血、損害肝腎等副作用。類固醇地塞米松可消炎，但也會抑制免疫系統，通常在重症病患身上使用，根據統計，仍有1/4病患在一個月內死亡。
川普的醫師康利（Sean Conley）公開說，川普狀況良好，可以出院，但也承認擔心病況可能轉壞。團隊審慎樂觀並密切監控的原因是，病人初期階段接受這些療法，一切還處在未知領域。（編輯：廖漢原）1091006