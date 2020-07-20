越南金剛芭比秀二頭肌爆紅　背後故事有洋蔥

近期，一位越南肌肉女在網路上走紅，壯碩的身形甚至讓許多長期健身的男性都佩服地五體投地。被網友封為「越南金剛芭比」的她無懼網路上對她的訕笑與冷嘲熱諷，反而勇於展現自已的身材，挑戰傳統的審美觀，吸引超過萬名粉絲追蹤，更受到當地媒體爭相報導。





今年21歲的Tran Thi Ny是一名健美選手，在越南參加過許多健身賽事並得獎。不過，她並非單純喜歡運動而走上健美之路，而是因為自己從小身體孱弱、體弱多病，迫不得已必須上健身房。在2017年一次偶然間，她在電視上看見一場職業健美比賽，被運動員精壯的身材曲線所迷住，這才開始真正愛上健身。





她每天會花4至6小時運動，為了保持精壯，她減去碳水化合物、糖和鹽的攝取，只吃雞胸肉、煎魚、蒸蛋、蔬菜和水果。除了嚴格控管飲食，她也會吃蛋白棒增加肌肉量。



▲她每天會花4至6小時運動，為了保持精壯，她減去碳水化合物、糖和鹽的攝取，只吃雞胸肉、煎魚、蒸蛋、蔬菜和水果。（圖／翻攝自臉書） 從2017年開始健身到現在，她已經參加越南許多地方賽事並抱回一座金牌、一座銀牌和一座銅牌；甚至參加泰國的健身比賽，得到第四名的成績，她未來的目標是進入越南國家隊。





不過，越南社會的風氣對像她這樣的肌肉女並不友善，她對健美的追求引起家人的強烈反彈，認為她將來肯定嫁不出去；親戚與身邊的朋友也多不贊成，甚至把她當成異類。



▲在2017年一次偶然間，她在電視上看見一場職業健美比賽，被運動員精壯的身形曲線所迷住，這才開始真正愛上健身。（圖／翻攝自臉書） 不過在2018年，她的故事受到中國媒體的關注，經報導後知名度大增，更引來大批網友的訕笑。「她看起來真可怕」、「比男人還陽剛」、「誰會想娶這種女生」，都是她經常收到的評論。





她在「做自己」這條路上跌跌撞撞，長期飽受他人異樣的眼光與冷嘲熱諷，但現在她已經能用平常心看待這些負評，不讓他人的評價影響自己，而能勇敢做自己、展現自己的獨特。她認為，肌肉不代表是「陽剛」，她就跟其他女生一樣喜歡化妝、打扮自己、穿裙子去逛街。



