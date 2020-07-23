泰國景點外國人票價是本國人10倍　網友怒轟

▲有長年旅居泰國的外國人揭露，許多泰國旅遊景點都有「雙重票價」系統，對外國旅客收取比本國人貴達10倍的價錢，引來網友熱議。（圖／翻攝自臉書＠2PriceThailand）

泰國是許多人出國旅遊度假的首選之地，不僅風景宜人、熱情的居民與別具特色的文化傳統都讓許多人流連忘返。不過，近日卻有長年旅居泰國的外國人揭露，許多泰國旅遊景點都有「雙重票價」系統，對外國旅客收取比本國人貴達10倍的價錢，引來網友熱議。





一名長期旅居泰國的資深老外貝羅（Richard Barrow）在臉書創立「泰國雙重價格」（2PriceThailand）粉專，揭露許多泰國旅遊業者利用老外看不懂泰文這點趁機抬高價格，在價目表上以泰文和英文寫上票價資訊，乍看之下似乎是友善外國旅客之舉，但仔細一瞧就會發現，英語寫著的票價竟比泰文貴，有的甚至貴達10倍以上。網友們紛紛分享自己遇到的「雙重票價」景點，直指這是剝削外國人的做法。



▲有長年旅居泰國的外國人揭露，許多泰國旅遊景點都有「雙重票價」系統，對外國旅客收取比本國人貴達10倍的價錢，引來網友熱議。（圖／翻攝自臉書＠2PriceThailand） 例如，在考艾國家公園（Khao Yai National Park），泰國人的票價只要40泰銖，外國人卻要400泰銖；知名景點翡翠湖（Emerald Pool）也不例外，對泰國人收20泰銖，外國旅客卻收200泰銖；又或者彭世洛府普欣隆高國家公園（Phu Hin Rong Kla National Park），本國人收40泰銖，外國人票價卻高達500泰銖。





不僅如此，還有網友在社團中分享個人經歷，稱：「我的兒子是泰國混血，擁有泰國國籍與護照，卻仍被業者以『外國人』票價計費。」





粉專管理員貝羅（Richard Barrow）在頁面上寫道：「許多泰國旅遊景點都有雙重票價系統，卻試圖假裝沒有，這不公平。創立這個粉專是希望讓外國旅客有『選擇的自由』，如果業者們真的想對外國遊客超收10倍票錢，那也請公開透明，而不是用這種狡猾的手段。」



