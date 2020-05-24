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美國新冠肺炎10萬死！紐時頭版刊密麻名單：他們曾是我們

編輯中心/綜合報導-2020-05-24 13:25:28
▲紐約時報24日頭版，紀念美國因新冠肺炎死亡的近10萬人。（圖／翻攝推特）
美國2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴重，累計確診162萬例、死亡9.7萬例。美國《紐約時報》（The New York Times）在24日頭版刊出千名死者的訃聞，以密密麻麻文字來呈現，這麼多的人曾經存在。

《紐約時報》在當地時間23日罕見提前預告，將在24日，以美國境內新冠肺炎10萬例死亡為主題，刊於頭版，標題寫著「美國近10萬死，無法估量的損失」、「他們不只是名單上的一條姓名，他們曾經是我們」。

圖表編輯團隊成員西蒙妮·蘭登（Simone Landon）認為，只是在頁面上放置10萬個點或圖像並不能彰顯這些人是誰、他們的生活、還有對美國所代表的意義。於是團隊從數百家報紙蒐集1,000名新冠肺炎死者的訃聞，整理出每條生命的獨特性。

裡面敘述包括「紐澳良的63歲Theresa Elloie，以製作精美胸針、胸花手藝聞名」「紐約市65歲的Florencio Almazo Morán是一名硬派軍人」等等。《泰唔士報》（The Times）創意總監博德金（Tom Bodkin）表示，原本在用一百張死者的人像照片或現在這種文字呈現方式間考慮，但文字呈現更有力道與效果。（編輯：林奐妤）

▲紐約時報24日頭版全版。（圖／翻攝推特）
▲紐約時報24日頭版全版。（圖／翻攝推特）
 

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