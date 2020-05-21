壯男護理師跑趴確診！染疫6周「暴瘦23公斤」肌肉全消風

美國的2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍然嚴重，近日一名男護理師分享染疫前後的體態，在病魔摧殘下，男子僅6周就暴瘦23公斤。
綜合外媒報導，在美國因新冠肺炎停工、禁止大型聚會時，3月初，舊金山一名43歲男護理師舒爾茨（Mike Schultz）卻到邁阿密參加派對，派對結束後，舒爾茨跟男友到波士頓的家，沒幾天出現噁心想吐症狀，就醫後檢查發燒39.4度、肺部積液，經病毒檢驗陽性。
舒爾茨過去每天健身，練出一身壯碩肌肉的他，原本他體重86公斤，沒想到因新冠肺炎住院治療6周，他竟然瘦到只剩63公斤，暴瘦23公斤的他也看起來很沒精神。舒爾茨把染疫前後的體態照片放上Instagram，明顯對比引發網友一陣譁然。
舒爾茨原本自認年輕力壯，不覺得自己會感染新冠肺炎，他直到染疫後才知道有多嚴重，以前能舉重的他，現在虛弱到連拿手機打字手都會顫抖。經過6周治療，舒爾茨覺得好像有點味覺喪失的後遺症，他希望能以自身經驗奉勸年輕人們，不要輕忽新冠肺炎。舒爾茨參加的該場冬季派對已經有38人確診、3人死亡。（編輯：林奐妤）
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