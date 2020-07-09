防疫新招！塞納河上「乘船看電影」：有一種浪漫叫巴黎

▲每年夏季，塞納河畔都會湧入大批觀光客。（圖／翻攝自 BoredPanda ）

新冠肺炎的威脅仍未解除，各國政府在重啟經濟活動的同時，對於防疫的安全規定仍是小心翼翼，努力拿捏平衡，讓民眾可以真正安心地過上「防疫新生活」。而這也成為各地發揮創意的舞台，巴黎就宣佈將在 7 月 18 號舉辦史無前例的塞納河上電影院，邀請民眾乘船露天觀賞電影，放鬆心情之餘不忘保持社交安全距離。根據《BoredPanda》報導，由巴黎市政府主導的夏季觀光活動，為了因應新冠肺炎疫情，今年將史無前例地舉辦塞納河上電影院，在 7 月 18 號時於河畔架設起大銀幕，讓民眾可以坐在船上露天欣賞電影，觀賞電影的同時飽覽塞納河的風光。規劃到時將會準備 38 艘小艇，每艘小艇能夠容納 2～6 人，加總起來相當於一間小型電影院的規模。而且每艘小艇都是免費開放的，民眾可以到網站登記，然後透過抽籤的方式決定哪些幸運兒可以登船。而那些向隅的民眾也別太難過，當天在河畔也會準備 150 張躺椅，雖然距離銀幕比較遠，但還是可以感受一下氣氛。每年夏天總會有大批觀光客湧入塞納河畔，巴黎市政府也會舉辦些特殊活動。今年受到疫情影響，觀光客數量估計將會減少，但透過這別出心裁的河上電影院，相信還是能夠給當地帶來愉快的節慶氣氛。（編輯：倪浩軒）