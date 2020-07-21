致死率達六成！國旅隱藏致命殺手恙蟲　花東、離島最多

出外踏青注意！衛福部疾病管制署今（21）指出，現為暑假旅遊旺季與恙蟲病流行高峰，國內近4周共增加60例「恙蟲病」確定病例，感染地以花東地區及離島為主，若被咬一口沒即時治療，死亡率恐達6成。根據疾管署監測資料顯示，國內於6月21日至7月18日共新增60例恙蟲病確定病例，感染地以台東縣有23例最多，其次為花蓮縣11例及金門縣8例；今年截至7月2日累積176例，花東地區感染個案佔52%。疾管署表示，我國全年皆有恙蟲病病例發生，歷年通報數自4至5月開始呈現上升，6至7月達高峰，而花東及離島地區病例數較多。疾管署說，恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上；恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。國旅大爆發，花東地區與離島的觀光客數量也不斷突破往年紀錄，疾管署提醒民眾，在外出從事戶外活動時如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，可穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位，並依照標籤指示說明使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑。此外，離開草叢後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙螨附著叮咬，疾管數強調，民眾千萬別小看恙蟲，被咬一口沒即時治療，死亡率恐達6成，出遊應做好個人防護措施，降低遭叮咬風險。如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以及時診斷、通報及治療。