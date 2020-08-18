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眼藥水保養眼睛？千萬別亂點？正確用藥保有健康雙眼

今健康
calendar_today2020-08-18 18:00:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
眼藥水種類多  究竟適合哪一種？


當你眼睛突然發癢時怎麼辦？食藥署提醒，民眾若要自行購買眼藥水緩解不適，一定要特別注意在藥局或藥粧店購買屬藥師藥劑生指示藥品或成藥，不必經醫師處方的眼藥水時，除了要詳讀產品藥品標示、說明書所刊載的適應症、用法、用量及注意事項等相關資訊，也要遵照醫師、藥師、藥劑生指示用藥，若病情未獲得改善或加重時，就應立即就診。


一般市售眼藥水的用途大多為緩解眼睛疲勞、乾澀及紅腫發癢等症狀，常見成分有：緩解眼睛乾澀的氯化鈉，帶來清涼感的氯化鉀，有助於促進新陳代謝、消除眼睛疲勞的維生素A及維生素B群。至於Naphazoline、Tetrahydrozoline、Phenylephrine為血管收縮劑，能減緩結膜充血的狀況。





眼「藥」水是藥不是水，遵照專業指示用藥


有些人習慣點眼藥水來緩解眼睛的不適症狀，卻忽略過度依賴眼藥水只能治標而不治本，因為眼藥水仍屬於藥品，若平時用得太頻繁，可能會讓雙眼無法自然分泌淚液，進而演變為乾眼症。對於已有白內障、青光眼及乾眼症等眼疾患者，請務必使用眼科醫師開立的眼藥水，不宜自行選購。


充足睡眠、均衡飲食、不過度使用3C產品，並讓雙眼充分休息，才能常保眼睛水亮健康。若要使用眼藥水，請務必向醫師、藥師或藥劑生諮詢，並遵照藥品說明書中的使用方式、注意事項及保存方法。若眼睛不適許久未緩解，甚至已影響作息，就要及時就醫喔。





資訊來源：食藥署


以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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