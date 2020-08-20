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防癌該吃哪些食物？營養師點名7大「抗癌營養素」

今健康
calendar_today2020-08-20 18:30:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）



哪些食物能抗癌？膳食纖維助代謝維生素A護黏膜


網路經常盛傳哪些食物能抗癌，被指名到的食物就會成為熱門話題，像是常聽到的花椰菜、洋蔥等，營養師指出，日常食物中確實有各類營養素具有防癌的效益。高敏敏營養師受訪表示，日常飲食中可以多攝取7大類食物。第一種營養是高膳食纖維，能幫助身體代謝毒素、廢物及囤積物，同時膳食纖維也是好菌喜歡的食物，攝取足夠膳食纖維有助於改善體內菌相平衡。第二類營養素是維生素A及β胡蘿蔔素，如紅蘿蔔、木瓜或是紅椒、黃椒，可幫助黏膜修復，也能阻止細胞的癌化。


第三類營養素是維他命C，具抗氧化及美白效果，但人體易因壓力而流失維他命C，且身體無法行製造，只能依靠食物及營養品補充，營養師建議可吃檸檬、柑橘還有新鮮蔬菜來補充維他命C。第四類營養素是維生素E，其本身為脂溶性營養素，普遍存在於油脂豐富的食物中，具有良好抗氧化能力，像堅果、酪梨、亞麻仁籽油。





十字花科含吲哚阻止癌化　兒茶素抗氧化保護心血管


第五類營養素是十字花科蔬菜，花椰菜、高麗菜、洋蔥號稱能抗癌的原因，是十字花科梳菜中的硫化物成份，也就是吲哚，研究顯示吲哚對阻止細胞癌化有明顯效用。十字花科還包括白蘿蔔、油菜、韭菜也都是可均衡攝取。不過，十字花科食物容易導致脹氣，建議分佈在每一餐攝取。


第六類與防癌相關的營養素，是豆類中的大豆異黃酮，存在亞洲人愛吃的豆製品如大豆、黃豆之中。大豆異黃酮具有相當高的營養價值並有助抗癌。至於愛吃肉類的民眾，可試著改變飲食習慣，搭配植物性蛋白質一起攝取。第七類防癌營養素是兒茶素，尤以綠茶含量最高，具有超強的抗氧化力，也能保護心血管。





後天影響癌化速度？改變生活及飲食習慣是關鍵


隨著健康意識抬頭，許多國人開始注重如何飲食吃得健康又能防癌，高敏敏說明每一種癌的類別都不盡相同，有些種類來得特別快又棘手，在治療上相對困難。雖然癌變基因屬於先天因素，後天飲食與生活對於癌症發生更為關鍵，如果沒有調整正確的生活模式，將會加速細胞癌化的速度。高敏敏強調，癌症不會突然找上門，而是經由長時間累積，因此建議平日除了避免攝取過量已列入致癌物質的食物，也要注意營養均衡及適量運動，才是維持健康的最佳辦法。





以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。


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