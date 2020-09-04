守護「性」健康！醫師強調：預防用藥有9成效果！別怕HIV篩檢

預防優於治療，鳳山李嘉文泌尿診所李嘉文院長表示，愛滋感染者平均一天藥費約400多元，還必須吃一輩子，一年就吃掉14萬6千多元，但是現在透過預防用藥，一年只要5萬元，甚至是一次只要不到600元，就可以避免新增一位愛滋病感染者。等於只要近1/3甚至更低的費用，就可以更有效防治愛滋，這樣的高CP值，值得醫界投入宣導預防用藥觀念。
擔心篩檢留紀錄 確保健康最重要
李嘉文表示，許多國人擔心前往醫療院所篩檢HIV時會留下紀錄，但是其實篩檢方式可自費或匿名，隱密性高，不必為了擔心曝光，加重心理負擔，確保自己的健康才是最重要的。
預防HIV超前部署 降低九成感染率
預防HIV最重要就是篩檢，如果經診斷確認是陽性，將會轉介到指定的醫院，可以儘快接受更精準的治療。李嘉文說明，如果診斷是陰性，則可以採取PrEP（愛滋病毒暴露前預防性投藥），天天規律服用，讓身體內維持一定的抗病毒藥物濃度，預防HIV感染的風險高達9成以上，這種吃法藥費一年約5萬元。
此外，還有一種用法是「任務型」，也就是性行為前至少2小時，先服用2顆藥物，性行為後再吃2顆、中間間隔24小時，這種吃法一次的藥費不到600元。他建議，1個月如果有大於4次的性行為，可以選擇天天規律服用；少於4次者，可以在出門前吃2顆，有發生性行為回來再吃1+1顆，若是當次沒有性行為，就當作日常預防。
藥物可降低HIV感染 但不能防其他性病
雖然PrEP預防HIV感染的效果顯著，但醫師仍提醒，在發生性行為時還是要全程使用保險套，因為PrEP無法預防其他性傳染病的感染，全程使用保險套仍是保護自己最重要的方式。
或許有人會質疑，既然如此，只要全程使用保險套，又何必吃預防藥物？醫師解釋，保險套可能在性行為中途被拿掉或破掉，都可能讓自己暴露在高風險中，所以為了避免不可掌握的情況，使用保險套同時搭配PrEP雙管齊下，才能提升自我保護力。
另外，使用PrEP之前，也要先進行篩檢，由醫師診斷是否可服用藥物，才算是做到真正的超前部署，安心防範HIV於未然。
防治愛滋更全面 正確觀念助防範
我國近年的愛滋疫情有年輕化的趨勢，疾管署也實施政府PrEP補助計畫，限制在31歲以下的年輕族群且愛滋病毒需檢驗為陰性，經風險評估為高者才能參加計畫。事前的預防性投藥固然重要，不過最重要的還是正確的性行為觀念及定期篩檢，才能確保自己與他人的健康安全。
《延伸閱讀》
．疫情期間HIV感染風險增？醫師籲：篩檢與預防性投藥並重
．他防護你放心！終結HIV不只要篩檢，更要「預防性投藥」
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。