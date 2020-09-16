中秋吃柚小心熱量陷阱　營養師：有吃藥的人也要注意時間

柚子可說是中秋節必吃的美食之一，不僅口感Q彈、鮮嫩多汁，富含的營養更是出眾，其中最突出的莫過於維生素Ｃ，含量甚至是超越了民眾既定印象中維生素Ｃ的代表水果：檸檬！不過即便柚子是營養豐富的水果、即便是中秋應景，營養師也還是提醒要注意攝取量，否則再營養的水果也可能造成身體負擔。





柚子營養豐富，維生素C遠勝檸檬

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隱形的熱量陷阱，柚子一天可以吃多少？

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用藥者留意，吃藥吃柚最好間隔２小時！

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