中秋吃柚小心熱量陷阱　營養師：有吃藥的人也要注意時間

柚子可說是中秋節必吃的美食之一，不僅口感Q彈、鮮嫩多汁，富含的營養更是出眾，其中最突出的莫過於維生素Ｃ，含量甚至是超越了民眾既定印象中維生素Ｃ的代表水果：檸檬！不過即便柚子是營養豐富的水果、即便是中秋應景，營養師也還是提醒要注意攝取量，否則再營養的水果也可能造成身體負擔。
柚子營養豐富，維生素C遠勝檸檬
財團法人癌症基金會簡鈺樺營養師表示，柚子營養相當豐富，在眾多營養當中最突出的就是維生素Ｃ，其有助於人體抗氧化、輔助膠原蛋白生成、提高人體殺菌能力等好處，而根據台灣食品成分資料庫2019版中顯示，以同樣為100公克的柚子和民眾印象中的維生素Ｃ之王檸檬相比，檸檬所含的維生素Ｃ為34毫克，柚子則有51.1毫克，是檸檬的1.5倍之多，這也是為什麼會以「突出」來形容柚子所含的維生素的原因。除了維生素Ｃ之外，柚子也含有非常豐富的纖維，在100公克中就有1.3克，對於排便、增加飽足感等也相當有幫助，是個相當不錯的營養水果。
隱形的熱量陷阱，柚子一天可以吃多少？
不過即便柚子是營養豐富的水果，但在食用上也是要拿捏份量，否則一不注意恐怕便有可能讓熱量超標。簡鈺樺營養師表示，柚子每4~5瓣可算為一份，熱量就約為60大卡，熱量不低，因此在中秋節不吃其他水果只吃柚子的情況下，每日建議攝取量為2-3份，也就是大約15瓣，約為半顆左右，熱量控制在180大卡。許多人吃柚子時會邊看電視、邊聊天，柚子一口接著一口、一顆接著一顆，營養師提醒，若是一人獨享一整顆柚子，恐怕會讓熱量超標對身體造成負擔的疑慮，更不用說一顆以上，份量上一定要多加留意。
除此之外也要注意，許多人常會有吃完飯吃個水果的習慣，在中秋節吃完烤肉後也會再吃上個柚子解解膩，這樣看似再平凡無奇的習慣，卻也可能是熱量超標、血糖飆高的陷阱。大多數人認為飯後吃個水果有助解膩，但卻忽略了剛吃完飯血糖就已經開始上升，再補個水果恐怕會有血糖不穩的疑慮；且不少人是在飯後「吃飽」的狀態再吃水果，熱量恐怕也跟著失控。因此簡鈺樺營養師建議，吃水果最好還是選擇在餐與餐之間食用，作為健康的小點心為佳，而不論是在哪個時間吃，都應留意每日攝取量，特別是在飯後、烤肉後更是如此。
用藥者留意，吃藥吃柚最好間隔２小時！
除了拿捏好份量，若有吃藥的民眾也要注意用藥及吃柚子的時間，避免兩者重疊或太近。簡鈺樺營養師指出，柚子中含有豐富的「呋喃香豆素」會抑制體內代謝特定藥物的酵素，將會導致代謝藥物的速度變慢而增加副作用產生的機率，因此建議應間隔２小時或以上，而長期服用血壓藥、血脂藥、免疫抑制劑、抗心律不整相關的藥物應盡量避免食用，避免藥物與食物出現交互作用現象。
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