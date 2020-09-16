中秋烤肉兼顧健康不長胖　營養師推「韓式吃法」等３招避開肥胖地雷

中秋節月圓人團圓之時，總是免不了要大吃一餐，最受歡迎的當然就是非燒烤莫屬了。不過若是在這享受大餐之際沒有多加留意，往往一個不小心就面臨熱量、糖、納超標的窘境。為了中秋過節月圓人不圓，幾個小細節要多加留意，來看財團法人癌症基金會簡鈺樺營養師怎麼說！





烤肉怎麼顧健康不長胖？ 營養師推韓式吃法！

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留意隱形的肥胖地雷：烤肉醬

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烤肉飲料以茶代酒，更有利避免熱量超標！

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