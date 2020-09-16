月餅熱量直逼一份便當？營養師２招化解熱量危機

中秋節一到，帶有「團圓」之意的月餅紛紛出爐，不論是鹹的、甜的，五花八門的口味和樣式讓人十指大動。不過可別小看月餅小小一顆，其熱量可是相當驚人，一個不留神就如同一天吃下了好幾個便當。
月餅熱量驚人 營養師：最好切塊吃
財團法人癌症基金會簡鈺樺營養師表示，部分的月餅熱量相當高，以民眾常見的廣式月餅來說，從外皮到內餡的油脂、糖份、熱量都高得驚人，小小一顆就約有500大卡，約等同於一個便當的熱量，若是食用時份量未加以控制，容易對身體造成額外的負擔。營養師建議，不論是何種月餅都建議最好以「分食」的方式食用為佳，將月餅先切成小塊，每日最多就吃兩小塊，如此一來便可以在享受美味月餅的同時，也能控制好熱量不失控。
怎麼挑月餅比較好？看懂營養標示更實在
在挑月餅的時候，注重健康的民眾往往會好奇究竟要挑什麼樣的月餅比較好、比較不會熱量爆表？對此簡鈺樺營養師表示，與其思考要挑什麼樣的月餅，不如培養出辨識營養標示的基本能力。在營養標示上會有每一份量、熱量、蛋白質、脂肪等相關資訊，最簡單的方式就是看第一行的「每一份量」，可挑選每一份量在200大卡以內的月餅，若挑選的是超過200大卡的，在吃的時候就要記得先用前述分食的方式切成小塊並且控制份量。除此之外也可以拿當下的口袋名單作比較，選擇熱量、脂肪量、含糖量較低的。如此一來不論是何種月餅都有能力作挑選，也可避免掉進包裝、廣告等陷阱當中。
除此之外，隨著健康意識的提升，現今也有不少高纖、低糖的月餅可以作選擇，這兩種月餅相較於傳統而言負擔減輕較低。簡鈺樺營養師表示，主打高纖的月餅通常大部分主要材料多為蒟蒻、胚芽粉、薏仁粉、堅果粉等加入月餅中，因此纖維含量也就會比較高，而主打低糖的月餅為了保持美味則通常主要使用代糖，因此對身體的負擔確實低了不少，不過還是要記得注意營養標示。而除了這兩種月餅之外，現在也有許多民眾會自己動手做月餅，這樣的方式除了一方面更增添過節的氣氛，一方面同時也是很好的控制糖量等成分的實際做法，也是個很好的選項！
糖友留意飲食控管，月餅吃得更健康放心！
為了享受過節的氣氛同時也做好健康管理，簡鈺樺營養師也提醒糖尿病等慢性病友，在吃月餅的時候除了要注意減量分食、看懂營養標示外，也需要多加留意總碳水化合物的控管。營養師建議，慢性病友若當天有吃月餅，可將部分正餐中的澱粉減半，並避免食用勾芡類、裹粉油炸類型的食物，也特別注意避免食用豆沙類型含糖量較高的月餅，如此一來在中秋過節享受氣氛的同時也能顧及健康。
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