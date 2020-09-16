月餅熱量直逼一份便當？營養師２招化解熱量危機

中秋節一到，帶有「團圓」之意的月餅紛紛出爐，不論是鹹的、甜的，五花八門的口味和樣式讓人十指大動。不過可別小看月餅小小一顆，其熱量可是相當驚人，一個不留神就如同一天吃下了好幾個便當。





月餅熱量驚人 營養師：最好切塊吃

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怎麼挑月餅比較好？看懂營養標示更實在

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糖友留意飲食控管，月餅吃得更健康放心！

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