飲食搭配好多禁忌？哪些食物不能一起吃？營養師：注意份量及間隔時間

擔心某些食物不能一起吃 間隔兩小時為佳
常常消化不良，擔心是不是哪些食物混著吃，才會讓腸胃不舒服？營養師陳嫚羚說明，食物進入胃中會依照型態、份量或種類，影響在胃裡的排空速度。以食物的種類來說，醣類速度消化快過蛋白質，脂肪速度居末；以型態來說則液體排空速度大於固體。從吃進食物約三小時後，胃中的食物殘餘量會小於8%，因此如果擔心不能一起吃的疑慮，可以考慮間隔兩個小時再吃較妥當。
盛傳香腸與養樂多一起食用容易致癌？蛋白質遇上鞣酸會胃痛？
過去最多人提及的飲食禁忌之一，就是香腸不能與養樂多一起吃下肚。陳嫚羚解釋，火腿、臘肉等加工肉品，製作過程中會加入亞硝酸鹽或是硝酸鹽，用來增加肉品保濕並抑制肉毒桿菌生長。硝酸鹽類的食物遇上胺類比例多的食物成分，如養樂多、優酪乳，在胃部酸性環境下會產生「亞硝胺」致癌物。不過，目前食物添加物的準則中規定，加工食品需要檢測亞硝酸鹽或是硝酸鹽成分不能超過0.007克/公斤，因此正常份量下，養樂多、優酪乳與香腸一起食用是不太會對人體造成負擔，反倒是攝取過量的加工肉品，有可能增加罹癌風險，民眾應盡量避免。
另外，本身含有較多鞣酸，吃起來會產生澀澀口感的食材，像是柿子、李子，一旦碰上蛋白質較豐富的食物，像海鮮、雞蛋、牛奶，容易在胃裡形成凝固的塊狀物，這時會造成胃痛或是腸胃不適的問題，建議這類的水果跟蛋白質較為豐富的食物要分開來吃。
吃海鮮配啤酒真的比較容易痛風？牛奶和巧克力會形成草酸鈣？
國人有一定比例屬於痛風族群，陳嫚羚提醒，吃太多容易高尿酸食物較易引起痛風發作，特別是海鮮、酒精，這兩類食物本身就容易引起痛風。陳嫚羚指出，海鮮普林成分較高，尤其是製作成乾貨類的海鮮加工食物，攝取前應評估自己的耐受量，並注意外包裝標記。
民眾經常提問的迷思之一：是不是常吃高普林食物容易變成痛風病變？陳嫚羚表示，有研究證實植物性的普林來源，對人體尿酸影響相對下。反而是動物性食物來源影響較大，至於酒精容易導致尿酸生成，啤酒更是誘發痛風中排名第一的酒水飲料類別，容易痛風的族群務必避免。
巧克力草酸含量高，大概每100克的黑巧克力會有120毫克的草酸，如果與牛奶一起食用的話，其中草酸容易與牛奶的鈣做結合，草酸鈣容易直接排出體外，這時喝牛奶補充的鈣質就浪費掉了，同時民眾也擔心這樣搭配是否導致結石的問題，陳嫚羚則表示不用太擔心，建議還是選擇以原味的鮮乳是最好的。
《延伸閱讀》
．3招防冬天痛風發作！天冷易沉積尿酸，醫：這些食物要避開！
．致癌物質也有分級？食物這樣吃真的會致癌？營養師：三種類型食物少吃
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。