漏尿免驚！醫師教妳遠離骨盆肌鬆弛四大原則

文/曾郁文醫師
漏尿是老人家的毛病嗎？
在很多人既有的刻板印象裡，都覺得尿失禁是老年人因身體機能退化而發生的困擾，但是根據泌尿科台灣尿失禁防治協會的調查，35歲到54歲中堅世代有高達50%的人有漏尿問題；根據刊載在婦女骨盆醫學和重建手術期刊的統計，就連10歲到30歲的年輕族群，也有10％是漏尿族！
因為對漏尿的錯誤認知，導致許多年輕女性有尿失禁問題時，會覺得難以啟齒，不好意思就醫。只要正確的認識尿失禁造成的原因，就能釋懷後敞開心接受治療，還是能重獲高品質的生活喔。
漏尿就是膀胱無力嗎？
大多數人的刻板觀念認為漏尿就是因為「膀胱無力」，其實不然，漏尿的因素相當多，但最根本的核心因素其實是「骨盆底肌無力」！
骨盆底肌位於身體的何處呢？
骨盆底肌其實男女都有，簡單來說是位於骨盆腔內底部的核心深層肌肉群，如同一張「吊網」，負責支撐整個腹部臟器，必須支撐尿道、膀胱、子宮與直腸，還要承受各種運動所增加的腹部壓力，同時也是掌控排尿、排便以及親密行為的重要角色！
骨盆底肌為何無力？
除了懷孕生產之外，一般來說慢性咳嗽或便秘，以及長期搬負重物，經常讓腹內壓力較大，都會造成骨盆肌鬆弛，當腹壓大的時候，維持住身體的肌肉群便會往力氣小的地方宣洩壓力，在女生來說，骨盆腔底肌肉（含陰道壁）以及下腹雙側腹股溝三角區，是肌肉較薄弱的地方，容易造成腹股溝疝氣或是骨盆腔器官從陰道脫垂。
再者長期蹲著做事，如蹲在菜園照顧植栽，或是坐矮板凳，都會把全身的力氣壓迫在下半身。除了對膝蓋壓力較大外，腹內的臟器也都往骨盆腔底推，推著推著，骨盆腔的器官就通通被從陰道推出來了。
要如何預防骨盆肌鬆弛？
瞭解造成骨盆腔鬆弛原因之後，就容易清楚知道如何在生活上做到自我保健，預防骨盆肌鬆弛，也預防漏尿來到，重點是「只要是讓腹壓增加的活動都要儘量減少」，以下是遠離骨盆肌鬆弛四大原則：
1.少蹲著做事
2.少坐矮板凳
3.少徒手搬重物
4.少穿很緊的束腹
如果需要搬重物，可以選擇適合的工具與方法，運用搬貨用推車，買菜使用菜籃車；工作檯面要符合人體工學，不建議長時間坐在比膝蓋低的板凳或椅子。
另外很多產後媽媽急著想要瘦身，吃得少又喜歡使用束腹束衣，束腹太緊不但無法瘦身，反而將壓力往下拉，對骨盆腔恢復實在不好。使用束腹重點在於幫助骨盆復位，不要因為瘦身而緊緊纏住，導致骨盆腔的器官都全部擠到歷經生產撐開的陰道增加腹部壓力。
希望大家懂得預防勝於治療的真諦，在還沒有症狀拉警報之前先開始進行保養，懂得愛護自己、照料自己的骨盆肌，才是符合新時代女性的聰明之舉唷！