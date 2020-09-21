抽菸50年驗出小細胞肺癌！過去難活一年，化療加免疫突破小細胞肺癌治療難關

肺腺癌與小細胞肺癌有何差異？化療 20 年沒進展？
肺癌在十大癌症居死亡率第一名，不同類型肺癌徵兆和預後皆有不同。 義大癌治療醫院內科副院長黃明賢教授指出，肺腺癌是國人最常見的肺癌類型，多好發於支氣管末梢、肺泡附近，該處沒有咳嗽的神經，因此不一定會有咳嗽症狀。至於小細胞肺癌則常長於肺部中心、靠近大支氣管處，不但細胞較小且容易轉移，出現咳嗽的比例較高，與抽菸相關性非常密切。
近20年間，肺腺癌的治療已有長足進展，小細胞肺癌的治療卻沒有太大突破，而小細胞肺癌分化較差、生長速度快，過去以化學治療為主。黃明賢說明，一旦診斷屬於小細胞肺癌，因為惡性度高，多要考量是否有轉移頭部、骨頭等部位的現象。義大醫院胸腔內科主任魏裕峰說明，化學治療對於小細胞肺癌的效果非常好，臨床證實有七成的病人在治療後，腫瘤消得很不錯，但是一旦復發，再治療的效果就可能不太好。惟自去年起免疫治療在小細胞肺癌臨床實驗成功，突破這幾年的治療瓶頸。
化學治療搭配免疫治療 突破小細胞肺癌治療困境？
成大醫院胸腔內科林建中副教授曾收治一名 73 歲男性小細胞肺癌患者，其抽菸史近 50 年，在診斷時肺部腫瘤大約為2.5 公分，且有合併淋巴結轉移與小腦轉移，屬於第4期的小細胞肺癌。在配合化學治療與免疫治療後，肺部腫瘤、淋巴結皆有明顯改善，治療成效遠超以往小細胞肺癌的治療期待，目前仍接受治療穩定控制之中。
林建中表示，免疫治療加上化學治療的方式，能為小細胞肺癌患者帶來更大的存活率，且控制腫瘤的機會與單純接受化學治療相比增加兩倍，整體存活時間也比單獨接受化學治療的患者延長2個月。
黃明賢指出，以往診斷第4期小細胞肺癌，絕大多數病人的預期存活難逾一年，隨著免疫治療的出現，不僅突破以往只有化學治療的窘境，也帶給患者們莫大福音。
免疫療法治療小細胞肺癌能帶來長尾效應？
林建中指出，免疫治療多預期能帶來長尾效應，從現有的資料來看，約有 1/3 的小細胞肺癌患者，在接受免疫治療合併化學治療後，存活時間延長至1年半，這樣的治療成績已超越過去的水準。免疫治療是否能為小細胞肺癌患者帶來長尾效應，亦即患者使用免疫治療有效時，產生的效果可以長期持續，讓患者的疾病得到更長久的控制，是未來的主要展望。
魏裕峰解釋，從肺癌的治療進展來看，現在肺腺癌使用標靶藥物者，多有2至3年以上的存活率，其中有10%至20%的病人接受免疫治療後產生長尾的效應，存活時間甚至能超過5年以上。以往晚期肺癌存活超過5年的機率小於5%，隨著標靶藥物及免疫療法的進步，使存活率提升至10甚至20%。至於小細胞肺癌近一兩年才有免疫藥物治療，有效的患者如果能夠持續接受治療，未來有希望看見長尾效應發生。
如何知道自己適不適合免疫治療？免疫治療跟免疫細胞治療不一樣
魏裕峰指出，小細胞肺癌的治療，目前仍以化學治療為主，放射線治療對小細胞肺癌也是相當重要的治療方式，但並無單獨使用免疫治療的做法。建議病人可與主治醫師討論自己適合的治療方式。一般接受免疫治療前會先檢測PD-L1的表現量，但在小細胞肺癌治療上，生物標記表現量並非治療效果的決定條 件，在狀況允許下使用化學治療搭配免疫治療，會是現階段較好的治療模式。
由於坊間常易混淆「免疫治療」與「免疫細胞治療」，黃明賢強調，免疫治療是指PD-1、PD-L1的正式用藥，機轉是讓免疫細胞可以攻擊癌細胞。至於免疫細胞治療是將患者的體內的免疫細胞，如 T 淋巴球或 NK Cell 自然殺手細胞提取出來進行培養，利用激素將數量變多、更強壯後打回患者體內，利用細胞治療癌細胞。
林建中呼籲，患者如果聽到坊間推薦細胞治療，應特別注意施行的醫療機構， 由於細胞治療的進行需要經過政府認證，不建議隨意接受未經核准的治療方式。
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