吃魚真能變聰明？防失智？專家指５大好處：還能降心血管疾病風險

相信不少人小時候都聽爸媽說過「要多吃魚才會變聰明」，確實吃魚對於腦部相當有幫助，不過好處可不僅於此，魚類的營養也對身體有相當多的益處。究竟有哪些好處？可以吃些什麼魚？又該怎麼吃？來看簡鈺樺營養師怎麼說！





吃魚有利健腦？營養師：omega-3是關鍵

#魚 #鯖魚 #秋刀魚 #鱸魚 #鮭魚 #健腦 #腦部 #失智 #失智症 #簡鈺樺

吃魚有利防失智？營養師：有吃有差！

#魚 #鯖魚 #秋刀魚 #鱸魚 #鮭魚 #健腦 #腦部 #失智 #失智症 #簡鈺樺

吃魚不僅助於健腦，更有抗發炎等好處！

#魚 #鯖魚 #秋刀魚 #鱸魚 #鮭魚 #健腦 #腦部 #失智 #失智症 #簡鈺樺

雞、魚等白肉較健康？均衡攝取才是健康之道

魚吃多恐重金屬汙染？營養師：一週可吃2次

以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。