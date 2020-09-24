吃魚真能變聰明？防失智？專家指５大好處：還能降心血管疾病風險

相信不少人小時候都聽爸媽說過「要多吃魚才會變聰明」，確實吃魚對於腦部相當有幫助，不過好處可不僅於此，魚類的營養也對身體有相當多的益處。究竟有哪些好處？可以吃些什麼魚？又該怎麼吃？來看簡鈺樺營養師怎麼說！
吃魚有利健腦？營養師：omega-3是關鍵
簡鈺樺營養師表示，大腦的組成中約有5-6成是脂肪，魚類之所以會對大腦有所幫助是因為本身含有一種脂肪酸叫做omega-3的不飽和脂肪，這種脂肪酸可以做為大腦神經元的膜主要原料，因此對於大腦發育和功能顯得特別重要。
omega-3含量較高的魚類，前幾名包括了鯖魚、秋刀魚、鱸魚、鮭魚等，想補充omega-3的民眾可以從中選擇。不過魚類的選擇非常多樣化，建議民眾多元攝取對健康更有幫助。
除了魚類以外，植物性油脂也是omega-3的來源之一，像是亞麻籽油、核桃、葵瓜子等都是相當不錯的選擇。不過也要留意每日建議堅果攝取量1茶匙，以避免攝取過多反而對健康帶來負面影響。
吃魚有利防失智？營養師：有吃有差！
吃魚有利健腦，這也讓許多人好奇是不是也有助於防範失智症，對此簡鈺樺營養師表示，以現有的研究資訊來看確實是有所幫助的。簡鈺樺營養師引述，據中研院潘文涵特聘研究員以1436位長者的飲食型態及失智情況之研究來看，發現若魚類攝取每週不到1次，罹患失智症風險約為25.7‰，每週攝取超過4次則約為17‰。而若茶葉和魚類攝取量每週均少於4次，罹病率約為24.1‰；每週均超過4次，罹患失智症的比率則降為12‰，風險降低約一半。
不過簡鈺樺營養師也提醒，吃魚的時候還是要記得多元攝取的原則，而防範失智症除了飲食之外運動也相當重要，已有相當多的研究證實規律運動對於預防、改善失智症是有相當好的效果，不論是有氧運動或肌力訓練都是很好的選擇。
吃魚不僅助於健腦，更有抗發炎等好處！
簡鈺樺營養師更進一步表示，omega-3不僅有助於健腦、防失智，對於抗發炎也非常有利，而若將其拆解成EPA和DHA來看對生理的影響，EPA的功能主要是降低血中三酸甘油酯，有助於預防動脈硬化去降低心血管疾病風險；DHA的功能主要功能是幫助腦部細胞及視網膜發展，好處相當多，這也是為什麼常見叮嚀成長中的孩童補充DHA的原因。
雞、魚等白肉較健康？均衡攝取才是健康之道
不少民眾多少聽過肉類的營養攝取宜多以白肉為主、紅肉酌量一說。對此簡鈺樺營養師表示，其主要是因為豬、牛、羊等紅肉和被歸類為白肉的魚、雞等相比，飽和脂肪酸比不飽和脂肪酸高，飽和脂肪會顯著增加血中的壞膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇）濃度，相對容易增加心血管疾病的風險。而各種原型食物都有其營養價值，因此不會建議民眾完全不吃紅肉，可在均衡營養的前提之下多以白肉為主。
魚吃多恐重金屬汙染？營養師：一週可吃2次
即便魚類對人體的好處相當多，許多民眾還是會擔心重金屬對人體的危害，因此也不敢多食。對此簡鈺樺營養師表示，確實越處高階食物鏈的魚類累積重金屬的機會會越高，像是衛福部制定的「水產動物類衛生標準」中，鯨、鯊、旗、鮪魚、油魚等五種食物鏈高階魚類就需多加留意。
不過在攝取不超量的情況下還是不可否定魚類對健康的幫助，因此在衡量之際，簡鈺樺營養師建議一週可食用魚肉約2次或以上，留意分量避免過量即可。如此可避免過量，同時也能攝取魚類的營養。撇開重金屬的風險疑慮，任何食物即便再營養，過量都對於身體容易形成負面影響，且健康的飲食還是以多元營養攝取為佳。
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