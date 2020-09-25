長期低頭滑手機易增落枕風險　中醫４招改善肌肉筋膜落枕

落枕總是讓人非常不適，不但頭無法擺正相當擾人，動起來也相當不舒服，有時甚至會痛到舉步艱辛，一天下來更影響情緒，間接也影響生活品質。

現代人常見落枕原因：長時間低頭滑手機

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中醫如何改善落枕？從根本原因對症治療

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落枕應先檢查找出原因 ４招改善肌肉筋膜落枕

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