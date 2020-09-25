長期低頭滑手機易增落枕風險　中醫４招改善肌肉筋膜落枕

落枕總是讓人非常不適，不但頭無法擺正相當擾人，動起來也相當不舒服，有時甚至會痛到舉步艱辛，一天下來更影響情緒，間接也影響生活品質。
現代人常見落枕原因：長時間低頭滑手機
澄明中醫診所洪碩宏中醫師表示，落枕常見因為睡臥時姿勢不當，或是頸部長時間過度使用，例如久坐久站低頭等勞累因素，造成頸部經絡損傷，營血不能榮筋，再加上感受風寒濕氣入侵，造成局部的營衛氣血運行受阻，導致頸部的經脈氣滯血瘀，而產生疼痛、腫脹、痙攣、活動受限等症狀，歸類於中醫傷科的「傷筋」的範疇。
洪碩宏中醫師建議，平常除了睡眠時的枕頭高度及軟硬度要慎選，更應該注意白天站姿、坐姿，長時間工作或使用電腦、手機的姿勢，暴露的危險因子時間越長越應該注意。平常也應該維持適當的運動習慣，以及充足睡眠，適時排解壓力、保持心情平和愉悅，妥善安排日常的休息時間；若長期讓身心處在高壓及疲勞的狀態下，就很容易出現諸如落枕之身體不適的症狀，千萬不要輕忽身體發出的警訊。
中醫如何改善落枕？從根本原因對症治療
洪碩宏中醫師表示，中醫治療落枕可從內服藥、針灸、傷科手法三個面向處理。
用藥上會依照患者體質及相關證候使用引經藥上行至頸項處，紓解肩頸項背的肌肉僵硬。一般落枕病程多可在三至五日內痊癒，如果症狀較嚴重或病程超過一周以上，則可依照證型酌加行氣活血、養血祛風、溫經通絡、清熱涼血等藥物作治療。
針灸方面會依照疼痛部位之經絡循行下針，疏通經絡、行氣活血止痛，達到解除肌肉攣縮及緩解疼痛的效果。例如頸部後側、正中線痛、肩頸兩側痛、不能轉頭等下針位置各不相同。
傷科手法上如果是局部的肌肉扭拉傷出現紅腫脹痛，會先讓患部作休息放鬆，避免偏向補法之按摩、揉壓。此階段如果醫師判斷患者症狀適合，會視情況局部點刺放血，緩解肌肉痙攣。如果是慢性期之頸部傷筋，或是頸椎小面關節錯位、韌帶夾擠之落枕，則會藉由適當的點揉、彈撥等鬆筋手法梳理頸部肌肉筋膜之後，再施以撥伸搖頸、牽引等手法，達到鬆筋正骨之功效。
落枕應先檢查找出原因 ４招改善肌肉筋膜落枕
落枕的原因眾多，民眾在出現落枕情況時，建議盡早就醫檢查找出原因，以免自行改善卻適得其反。在檢查確認為肌肉、筋膜等問題後，洪碩宏中醫師建議可以冰敷、熱敷、毛巾繞頸、穴位按摩４種方式進行改善。
冰敷適合頸部肌肉扭拉傷的急性期，出現紅腫脹痛等發炎性症狀，可以使用局部冰敷，具有緩解疼痛的效果。
熱敷適合在急性期與冰敷做交替使用，建議冰敷一至兩分鐘，中間休息兩分鐘，再以熱敷三至五分鐘，再休息兩分鐘，而後以此交替約三回合。此外，熱敷也適合慢性期的落枕，可提升血液循環、放鬆肌肉筋膜，達到溫經通絡緩解疼痛的效果。一般建議熱敷的溫度不要超過攝氏45度，一次熱敷時間約十到十五分鐘即可，並且要適度補充水分。
另外，也可藉由雙手持毛巾繞過後頸部輔助平躺起身的動作，減輕頸部的負擔，避免受損的頸部肌肉再度用力受傷或關節錯位。
除此之外，可以用大拇指及食指扣住另一側手掌的掌指間的穴道，施加穩定的壓力作揉按，例如合谷穴、中渚穴、後溪穴等，並配合緩慢而輕柔的力道作頸部的左右轉動、前傾、後仰、側頸等動作來做伸展動氣，達到疏經活絡的效果。
最後洪碩宏中醫師提醒，落枕如果發作症狀較嚴重，應避免活動並盡量平躺休息，倘若頸部活動受限情況明顯，且伴有劇烈疼痛、甚至有麻木等症狀；或是落枕過於頻繁發生，就應該立即尋求醫師協助。
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