享受烤肉避免致癌物上身　顏宗海：留意６原則烤肉也能很健康

中秋烤肉可說是應景的必備活動之一，將肉烤得微焦再塗上烤肉醬，外皮酥脆、肉質鮮嫩、香氣撲鼻的總讓人想一口接著一口。不過也得小心其中可能暗藏致癌危機，今天就讓專家來教大家如何享受美食的同時避開致癌地雷！
避開烤肉首要致癌地雷：過度加熱、食物烤焦
長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海醫師表示，若想避開致癌地雷，最基本的觀念就是「避免過度加熱、避免食物烤焦」。像是油炸、油煎、大火快炒等方式溫度通常都相當高，火烤自然也排名在其中，這些高溫的烹調方式都容易使得食物產生有致癌疑慮的物質。
顏宗海醫師更進一步指出，像是牛、豬、雞、羊等動物肉類的蛋白質遇上高溫就容易產生異環胺，而油脂又會產生多環芳香族碳氫化合物；玉米、甜不辣等澱粉類食材則容易產生丙烯醯胺。這些因為高溫烹調所產生的毒物，雖然目前尚無確切證據能夠百分之百證實對人體有致癌的危險，但以現有的動物實驗來看確實有致癌的疑慮。另外也要注意，烤焦部位雖然讓食材看起來更加美味，但這也是過度加熱的鐵證，其前述所提到的毒物含量自然也會更多。因此提醒民眾在烤肉的時候應盡量避免過度加熱，更要避免烤焦。
烤肉常見６大地雷，民眾多加留意
除了食物過度加熱、烤焦，顏宗海醫師也指出各種常見的ＮＧ情況。像是許多民眾在烤肉的時候，常見大魚大肉卻忽略了蔬菜水果攝取的情況，如此的飲食行為即便只有一天也容易對身體造成負擔。
不少口味較重的民眾，烤肉前會先以醬料醃過，或在烤肉時邊塗醬料，這樣的行為不僅容易造成鈉含量超標使得身體鈉鉀失衡，也容易使食材更容易烤焦進而吃下前述所提到的毒物。
另外，烤肉時也常見不拘小節，生食、熟食放一起的情況，這樣的行為容易讓生食的細菌混入熟食當中出現交叉污染，輕者可能出現腹瀉等不適，重則有食物中毒的風險。
除此之外，肥肉、雞皮等脂肪較多的食材，在燒烤時除了容易產生多環芳香族碳氫化合物，也容易有吃下常見於油脂部位的脂溶性戴奧辛等疑慮。
雖然不常見，但也還是出現過有民眾因為天氣因素不佳等原因，選擇在家中、車庫等通風不良的場地，卻依舊使用木炭烤肉的情況，這樣的行為則容易出現一氧化碳中毒。這些行為都是民眾較容易忽略的ＮＧ地雷，應多加留意。
避開ＮＧ行為，聰明烤肉更健康！
不過顏宗海醫師也表示，指出這些常見地雷並不是要掃興，而是要提醒大家在享受節日的同時，也留意身旁的健康風險疑慮，讓偶爾為之的烤肉活動更加健康。
避免食物過度加熱、烤焦產生致癌的疑慮，烤肉時建議離大火遠一點，以小火慢烤方式進行。也可以先用鋁箔紙包起來或切成薄片再烤，如此受熱較平均。而像是雞腿、雞翅、大蝦、螃蟹等較慢熟的食物也可以先用水煮的方式煮熟再烤，如此也更有利省時。這些方式都有助於避免食物烤焦。
避免大魚大肉、營養不均衡造成身體負擔，在烤肉的同時可以用2:1蔬菜包肉的方式進行，不僅增加口感、解膩、蔬菜的纖維也可以避免過量飲食造成身體負擔。飲料則建議可以無糖綠茶取代啤酒、汽水等。
塗抹醬料的時機可以選在肉烤好的時候再進行塗抹，並且避免先以醬料醃漬，或者可以用天然的蔥、薑、蒜、洋蔥調味，如此便有利避免鈉含量超標、肉容易烤焦。
在烤肉的時候可以多準備容易以顏色或形狀辨別的容器，如藍色放生食、紅色放熟食等方式分放，如此有助於生熟食分開，避免交叉污染的情況出現。
在吃肉類的時候，可盡量先去除雞皮、肥肉等部位，如此可以避免吃下多環芳香族碳氫化合物或戴奧辛等對身體有害的物質的疑慮。
如果遇上天氣不佳或沒位子烤等情況，在室內、車庫等通方較差的地方烤肉，應以電烤盤等方式進行，切勿使用木炭烤肉，以避免一氧化碳中毒。
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