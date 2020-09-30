享受烤肉避免致癌物上身　顏宗海：留意６原則烤肉也能很健康

中秋烤肉可說是應景的必備活動之一，將肉烤得微焦再塗上烤肉醬，外皮酥脆、肉質鮮嫩、香氣撲鼻的總讓人想一口接著一口。不過也得小心其中可能暗藏致癌危機，今天就讓專家來教大家如何享受美食的同時避開致癌地雷！

避開烤肉首要致癌地雷：過度加熱、食物烤焦

#烤肉 #中秋節 #致癌物 #致癌 #防癌

烤肉常見６大地雷，民眾多加留意

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避開ＮＧ行為，聰明烤肉更健康！

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