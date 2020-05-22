房市／減輕高房價壓力　六都房貸平均貸款年限超過20年

根據內政部不動產資訊平台最新統計資料顯示，隨30年期的房貸逐漸盛行，國人購屋貸款的期限也逐年拉長，2010年第一季六都購屋貸款的期數多在216到226個月，平均貸款年限約為18年，最新統計去年第三季則拉長到261到272期，約21.7年到22.6年創下統計以來新高，研判應與30年期房貸國人接受度逐漸增加有關。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去購屋普遍都是以20年期最為常見，不過近年銀行對於房貸條件偏向寬鬆，甚至連政策優惠房貸都給予貸款年限最長30年，還有寬限期3年的條件，加上利率條件越來越為優惠，不像早年有些購屋人認為銀行利息高，希望可以早點把貸款還完，另外，面對當前的房價水準，購屋人拉長貸款年限也能夠有效降壓，因此觀察年輕購屋人對於20年期以上的房貸接受度也逐漸增加，等待日後手上有多餘的資金再提前還款。統計資料顯示，六都之中平均貸款期數最短的是房價最高的台北市，平均貸款期數為261個月，新北市、桃園市與台中市的貸款期數都為272個月，台南市為265個月，高雄市為271個月，相較於10年前都增加了43到56個月，反應面對低利率與為了有效降低每月還款壓力，國人對於20年以上的房貸接受度逐漸增加。以貸款1000萬元，貸款利率1.4%，貸款20年為例，本利平均攤還試算，平均每月房貸金額約為4萬7797元，如果拉長到30年期則每月房貸就降至3萬4035元，不過因為還款時間拉長，累積必須償還的利息金額也會增加。