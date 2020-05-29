房市／桃園車站剛性需求強　周邊房市自雙北首購比例高

根據統計，桃園火車站周邊房市去年價量齊揚，並創下歷史新高，主要受惠剛性需求大增，除地利之便，房價較重劃區略低是其交易增長主因。業者粗略估計，買方約每3人就有1人來自雙北市首購客群。信義房屋統計桃園市火車站周邊房市交易情況，以桃園火車站價量稱冠，受到需求推升，2019年全年交易量達872件之多，平均單坪房價為24.16萬元，均創歷史新高紀錄。「以前少有雙北客到此購屋，桃園房價相對親民，現在接觸的買方，幾乎3至4人就有1人來自雙北市。」信義房屋三民店店長曾國峰表示，桃園火車站周邊房市交易量攀升，主要價格較低，近年雙北客增加很多。曾國峰指出，桃園火車站交易量大主要來自後站，CP值最高，因前站多屬商業店面或舊公寓居多。後站屋齡10年左右中古大樓３房含車位總價約900萬元，若屋齡10-20年中古大樓，３房車總價約750-850萬元，依此類推，屋齡更高總價越低，是首購族選擇起家厝可負擔的範圍。曾國峰舉例，曾有位北客工作地點在信義區，若要購買信義周邊３房車位總價超過2500萬元，因此，選擇在桃園火車站附近置產，總價僅800萬元，單趟通勤時間約1小時，較新北外圍區域至信義區上班時程還短，房價僅台北三分之一。桃園火車站除了交通便利外，後站生活機能豐富，也有區域型醫院，更有兩所國中和國小，加上傳統市場和公園等。近年被稱為桃園重大建設重要的發展期，包含鐵路工程、桃園機場捷運和捷運綠線等，逐漸與雙北接軌。曾國峰說，桃園市升格之後，建設多，資源豐富，及就業機會高，帶來更多外縣市年輕人。