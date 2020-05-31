房市／浴室防滑神器公開　省小錢也能兼顧安全

浴室在居家環境中應該是容易發生意外的危險區域了，只要地面稍有一點水，就有可能讓人滑倒受傷，為了避免浴室意外的發生，防滑的預先準備非常重要。提及浴室防滑，信義居家建議，在建材使用上，浴室可選用防滑地磚，因為有立體紋路或凹凸面，可以增加地板與人脚底的摩擦力，防止打滑摔倒；若可以的話，將浴室改建為乾濕分離的形式，透過區分隔出乾、濕區，可避免水花四濺造成地板濕滑，進而減少積水或發霉等問題。信義居家表示，如果沒有裝修浴室的預算或打算，也能以不同工具做好防滑。止滑劑為現代科技研發之塗料，能不改變原有磁磚樣貌而增加摩擦力，可以防止因地面濕滑造成滑倒。市面上有許多關產品，可自行DIY或由專人協助塗抹，建議多參考相關介紹，挑選有SGS認證環保無毒且具防滑效果的產品。價格實惠、實用性高的防滑拖鞋是很常見的防滑必需品，在選擇拖鞋時建議選擇橡膠鞋底材質，加上鞋底帶有凹凸紋路、排水孔的設計防滑性能會較好，但使用上要注意鞋底的磨損狀況，避免使用過久，鞋底磨到光亮而防滑效果降低。一般在洗臉台和淋浴間兩個區域都特別容易有水灑落在周圍地面，一不小心就容易滑倒，因此，信義居家建議，將防滑墊放在這些區域，可以降低空間到處是水還有腳底打滑的局面，防滑墊也需要定期清潔與晾曬，以防與地面接觸的那一面孳生黴菌。信義居家強調，若是家中有年長者，可在淋浴時可選用防滑椅，避免久站無力而滑倒；並在馬桶旁加裝扶手，能支撐起身時的身體平衡，若有意外發生時，可以抓住避免摔倒，也可以借力扶手幫助起身。