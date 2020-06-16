房市／買停車位怎麼選？近柱子、遠出入車道最好

買房子除了考慮室內坪數、格局等條件，如何選擇停車位也很重要。常有買方在PTT、Mobile01上PO出地下停車場平面圖，希望網友給予意見該如何選擇？專家建議，平面車位優於機械車位，另外較高樓層、靠電梯、旁邊有柱子、不要太靠近出入車道等，也都是可列入考慮的條件之一。信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，若是平面車位，一般越高樓層的車位越好，例如B2車位勝過B3、B3勝過B4；考量老弱婦孺上下車方便，以及若購物需搬東西上下車，一般來說越靠近電梯的車位也越好。此外，對於開車的人來說，最在意車位好不好停，或是停進去後是否容易與鄰車靠太緊，導致上下車不便，甚至刮傷愛車。曾敬德舉例，如果兩個柱子間有三個車位，通常「中間」的那一格不建議選，因為上下車空間容易被兩側的車卡住；反而若車位旁邊就有柱子，因為柱子後面不能再停車，將使乘客上下車的空間變大。信義房屋文心昌平店店長謝明哲表示，靠近電梯以及不要離車道太近，也是相當重要的條件。他指出，不少人喜歡去COSTCO採買，或是休假時全家一起出遊甚至露營，扶老攜幼又要帶一堆東西，這時靠近電梯的車位就能省下許多力氣；至於不要太靠近出入車道，則是因部分停車格若劃得離車道太近，車道又有轉彎，容易產生視線死角，上下車時一不小心可能被入場的車撞傷。住商不動產企研室經理徐佳馨則指出，除了考量樓層越高越好、位置方不方便轉進去、是否靠近電梯，一般來說也較推薦民眾購買平面車位勝過機械車位，因為機械車位較容易故障，一但卡住，上面的車下不來，嚴重的甚至可能掉下來。