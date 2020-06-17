房市／台中火車後站終於打通　行情增值讓屋主縮手不賣

台中大智路貫通工程3月展開「大智慧學苑」拆除工作，大樓主體建築已正式拆除完畢，回填地下2層後，月底可展開大智路延伸新闢道路的工程，預估8月底前通車。大智路貫通計畫延宕超過10年，完工後台中火車站前後站正式貫通，對於後站區域的發展大有幫助；專家指出，當地未來還有三井「LaLaport」商場等建設將進駐，因為前景看俏，無論持有店面或住宅的屋主，紛紛表態「現在不想賣」。大智慧學苑位於台中東區大智路、復興路口，緊鄰台中火車站，但過去後站一帶受到鐵路阻隔，發展較不熱絡，中市府10多年前推動都市計畫時，就將該大樓劃設為道路用地，希望打通前後站交通動線，但礙於大樓屬住商混合型，要整合所有權人意願難度高，直到去年底才取得全部所有權人同意。中市府說，未來大智路可直通武德街，盼順暢車流動線後，能進一步帶動區域發展。信義房屋國圖館店專員謝凱勛表示，大智路打通之外，建成路地下道也將填平，將使前後站交通更順暢。不只如此，三井集團投資台糖湖濱生態園區，打造「LaLaport」商場，又如忠孝路夜市側將開台中第一家國賓影城，均帶動後站區域的發展。也因為後市看俏，謝凱勛說，原本後站多數店面分屬兩大地主所有，近期雖然不少賣家打聽是否可購買店面，但地主們卻婉拒，「都是因為看好以後的發展」；至於住宅產品，以社區大樓產品為例，不少新購入的屋主都明確表示，「至少2年內不會出售」，要先出租或自住，待以後房市看漲再考慮要不要轉手。謝凱勛也說，目前當地最多的仍屬舊透天，由於屋主惜售，價格約在1800萬左右，若是新的透天，則都已開價到3000萬以上；至於大樓產品，湖濱生態園區附近的新成屋單價在25萬以上，後站一帶5年左右的物件，2、3年前單價約20萬左右，現則漲到至少要23萬以上。