專訪／遭腥夫拖累染愛滋　外籍配偶為幼女爭取留台

「愛滋」在過去是恐懼的代名詞，因為對這疾病的陌生、害怕，讓人聞之色變，以前總有老一輩的人認為，愛滋會飛沫傳染、得了就會死亡，甚至在多年前的法規背景下，《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例 》要求外籍人士來台停留3個月以上或居留，檢驗確定感染愛滋，就會被外交部或移民署廢止簽證或停留、居留許可證，並強制遣返回國。
在這樣不符合愛滋人權的基本精神下，有很多的外籍配偶因故感染愛滋，就得面臨與丈夫、子女被拆散的局面，「阿瑤」（化名）也是其中一個有同樣狀況的外籍配偶，但幸運的是，在法扶人士與關愛之家的幫助下，她成功留了下來。
阿瑤總打扮的時髦又漂亮，也跟一般人一樣，逛市場、買東西，卻沒有人知道她背後的故事，是一路波折。阿瑤在25歲那年從印尼遠嫁到台灣來，跟著丈夫在台東賣珠寶，兩人育有一女，看似美滿的家庭生活，卻在短短3、4年後生變，她接到了一通扭轉人生的電話。
描述那段過往，所有細節阿瑤依舊歷歷在目。她回憶，台大醫院護理長打電話告訴她：「你先生生病了，請你也立刻來台北檢查。」於是她漏夜坐著火車北上，到了醫院才知道原來先生竟然感染了愛滋，甚至將愛滋傳染給她。
循著當時法規，阿瑤在確認感染後24小時內，必須得遣返出境。
當時阿瑤的女兒才3歲，為了不被遣返回國，她開始躲躲藏藏，就怕被警察找到後強制驅離，幸好當時在台大護理長的介紹下，法扶人士葉小姐的出現，就像阿瑤人生中的浮木，她幫助阿瑤打官司、證明自己是被先生感染，試圖爭取留在台灣的權利。
因為丈夫劈腿染病，害得阿瑤無辜受累，她的丈夫不但沒有承擔錯誤，還用錢要趕她跟女兒回印尼。回想當時場景阿瑤語帶哽咽地說：「當時他(老公)拿五萬塊現金給我，他說你回去、女兒給你帶回去！」
當時無奈又充滿絕望的阿瑤，認為被趕回去印尼就是死路一條，於是帶著女兒搬到中壢，過著3、4年打零工的躲藏生活，這段期間收入不穩定，因為沒有按照法規離境，健保卡被停掉，愛滋病的高額治療費用，全靠葉小姐跟其他人好心人捐助。
阿瑤提到，她好幾度因為生活太困苦了，萌生想不開的念頭，有過多次差點跳樓的衝動，「那時候我想不開，一直要死要死，她(葉小姐)就一直罵我、輕輕拍拍我的頭說，你留下我會保護你，讓你不會被送回去！」冷靜過後，想起女兒還小，「如果我死了，不知道女兒會是什麼人照顧。」一想到這就揪心，因此咬著牙也想撐下去。
雖然靠著法扶、關愛之家的幫忙，阿瑤與女兒不用再流離失所，工作上也逐漸穩定，但官司就像一場無止盡的耐力賽，在經過十幾年的纏鬥後，最終判決是阿瑤可以留下來，並且拿到台灣身分證。
而台灣也在2015年初，刪除外籍愛滋感染者入境及停居留限制，成為全球第140個，提供外籍愛滋感染者居留的國家。但在這之前，有無數個家庭早就被迫拆散，甚至再也找不到遺留在台灣的子女，像阿瑤這樣受到援助，能夠在台灣撫養女兒長大的案例，恐怕少之又少。
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