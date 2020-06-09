專訪／反抗無關勇氣與地點　林榮基：重要的是你

▲林榮基與客人討論書本內容。（圖／記者黃仁杰攝）

▲林榮基與香港銅鑼灣書店。（圖／林榮基提供）

▲中山銅鑼灣書店開幕時的盛況。（圖／NOWnews資料照）

▲林榮基堅信，沒有做錯事的人不用感到害怕。（圖／NOWnews資料照）

▲中山銅鑼灣書店開張第一天的場景。（圖／NOWnews資料照）

中山銅鑼灣書店與香港無異，沒有多餘的裝潢或刻意設計的燈光，但從書架上僅剩約4成的書籍，不難想見書店甫開張的人氣，「台灣獨立」的旗幟與「香港加油」布條垂掛在店內，激烈的抗爭和急迫的訴求在這裡持續進行，用林榮基自己的方式。

「我希望年輕人先離開危險的地方，要不然沒有人身安全，他可以隨便給你一些罪名，關起來十年、八年，你就做不了什麼事情。」深夜的中山銅鑼灣書店，老闆林榮基用手撐著頭，聽起來沈重的話語在他講起來，卻是理所當然的道理，落腳台北、重啟書店，「我開書店也是一種反抗嘛。」林榮基強調，自己現在的書店事業就如同社會運動，工作時間的長短，不是五年、十年可以衡量，但面對看似遙遙無期的未來，林榮基並不徬徨，「你了解對的方向和道理，有根有據的話，就可以做一些事情，不會沒事情做的。」被問到打算什麼時候回香港時，林榮基卻給了一個意想不到的回答。「我為什麼要回去？」回香港的結局就是被帶走、無力回天，「一個地方是不重要的，你才重要。」當有一天，統治者、權者，讓國家充滿壓迫與恐懼，就不該留下，「要反抗，首先要保護自己。」林榮基看到香港的嚴峻情勢，知道離開香港，在異地進行反抗才是解決之道。比起留在人權不受保障的地方，他鼓吹年輕人應該出走，在異地也可以做很多事情，被逮捕、被暴力對待是無濟於事的，「被害死就不能反抗了，很笨。」林榮基認為，比起身在何處，活下來，做一些事情，追求人生意義，才是真的重要的事情。而方向不能憑空而來，需要有根據，對林榮基來說，最重要的就是透過看書。在去過許多台灣的大學演講後，他相當訝異台灣的大學生缺乏閱讀。「我也希望學生知道文化的問題，但他們不知道，因為不怎麼看書，他們對很多事情一無所知，我真的有點訝異。」談起台灣年輕學子，林榮基皺眉，言盡於此後是一段沈默。林榮基感嘆，從大學觀察，可以反映出整體教育的問題，很多人都是從很單一的觀點培養。他認為，反抗要理解對方的想法，不認同對方，就要提出論述、根據，透過書本、觀點，林榮基也喜歡和買書的台灣朋友聊天，「我們可以一起守護台灣這個地方。」，就是他的反抗方向。不過林榮基在台灣落腳也是一波三折，銅鑼灣書店的商標竟然搶先遭台灣人註冊，甚至在開幕前遭人潑紅漆攻擊，雖然事發已過數日，但在白熾燈的照射下，指甲縫與頭髮上殘留的油漆依然顯見，鮮紅的色澤彷彿隱隱提醒著他受到的威脅，林榮基不感到懼怕，但也不覺得自己是個有勇氣的人。許多人問林榮基是否感到恐懼，但他卻沒想過這個問題，面對正確的道理，從未動搖立場，「他是違法的人，做了違法的事要害怕，怎麼會變成我怕？怎麼老是問我怕不怕？」回想起當年被帶走，遭到嚴聲厲氣的審問場景，中國的審問人員罵林榮基為什麼不怕，「但你亂給我一個罪名是你不對，我有什麼好怕？」「我也怕死阿，但有的時候我不怕死」，林榮基說，如果看見有人溺水，自己就算不會游泳，也願意跳下去救他，自己看到肺炎也會怕，但勇氣沒有關係，評斷一個人有沒有勇氣，並沒有那麼果斷，「有的時候會害怕很正常，但有的時候很勇敢也很正常。這個是人的天性。」採訪當天，在打烊後的店鋪裡，林榮基想起了在香港生活的日子。來到台灣後，他對於香港最深的想念，不是哪個地點，也不是食物，而是以前在銅鑼灣的恬靜生活。「以前書店的生活比較好，因為比較安靜，我可以洗個澡，工作留待明天，可以慢慢吃飯、看看新聞。吃完以後看看書也好、看看手機，可以很自由。」不過，他話鋒一轉：「但也可能是現在還不習慣啦！這邊有吃的、有睡的，外面很熱鬧也不關我的事。」台北中山區高樓商辦與老宅混合的街景，和銅鑼灣有幾分相似，香港銅鑼灣書店就隱身在巷弄中的二樓中。雖然在小巷當中，侷促的街道間也沒有什麼景緻可言，「但是每一年過年的時候，都會有煙火表演，書店離維多利亞港也很近，所以他們放煙花，我們在後巷都聽得到『碰、碰、碰』，看不見但是聽得到，幾十萬人都會去維多利亞港看。」林榮基面帶笑容的陳述這段回憶，從他的眉宇之間，就能感受到維多利亞港煙火秀的熱鬧和繁盛。林榮基舉例，如果看見有人溺水，會願意跳下去救他，但自己看到肺炎也會怕，那跟勇氣沒有關係，評斷一個人有沒有勇氣，並沒有那麼果斷，「有的時候會害怕很正常，但有的時候很勇敢也很正常。這個是人的天性。」採訪當晚，夜已深，被問到打算什麼時候回香港時，林榮基卻給了一個意想不到的回答。「我為什麼要回去？我回去就是被帶走，我可以做什麼？」林榮基說，這邊有很多工作可以做，「我的觀念是，一個地方是不重要的，你才是重要。」當有一天如果在台灣，統治者、權者，把這裡變成有很大危害的地方時，就不該留在台灣，應該要離開，因為這個地方沒有保障，要反抗，首先要保護自己。