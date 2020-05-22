坐擁大墩明星學區　泓瑞「微時代」讓孩子的未來先卡位

前陣子許多台中人喜愛拍照打卡的泡泡屋，正是位於泓瑞建設推出2020年度之作「泓瑞微時代」新案基地，5月7日已正式開工，鎖定年輕小家庭族群，以貼近年輕人的角度，在地段極佳的南屯大墩明星學區內，規劃2-3房的精品微型豪宅。泓瑞建設強調，隨著生活型態的改變，小而精緻的微豪宅才是未來的經典。





什麼是微豪宅？由於現代家庭人口結構的轉變，從傳統大家庭改為人口簡單的小家庭模式，同時還有許多小資單身貴族的興起，年輕一代比起以往，更注重個人生活空間與品質，進而也影響到買房觀念，不再需要三代同堂，也不想委身在狹小的獨立套房裡，因此，2-3房型已成為現代市場主流。比起難打掃維護高單價的大型豪宅，一般上班族小家庭，更希望能夠住進有精品豪宅規格的小坪數住宅。



▲「泓瑞微時代」距離大墩明星學區步行10分內可至。（圖/公關照片） 注重生活品質，當然更會在意孩子的未來發展。現代孟母為了讓孩子擠進明星學校，戶籍三遷還不夠，還得搶先設籍居住，在學區內擁有自有住宅且所有權人為直系父母的優先順位，讓許多年輕父母為了買到好地段的房子搶破頭。「微時代」基地座落永春東七路與三和街口，位於大墩明星學區內，就讀大墩國小、大墩國中，未來直考惠文高中，讓孩子贏在起跑點，未來價值更贏在起漲點。





選房子最重要的條件就是「Location」！該地段除了擁有好學區，交通更是四通八達，享有向上路與74號快速道路，到高鐵站無縫接駁；左鄰七期、單元二的豪宅區，步行三個紅綠燈即可到達，右近五期、八期的成熟商圈，公益路、永春路的美食匯聚；開車15分鐘內就有新光三越、大遠百、老虎城、IKEA、好市多等大型購物商場，生活機能無庸置疑。



▲該建案採用Alfa Safe柱中柱耐震系統。（圖/公關照片）

「泓瑞微時代」地上15層，地下4層，一樓僅有5間店面，每戶主要規劃20至38坪。作為微豪宅，從建材安全、外觀設計、公設空間規劃到居家建材家電品質，當然力求兼顧品味與品質雙到位。B1採用Alfa Safe柱中柱防震系統，每戶更標配VAF醫療級正負壓空氣淨流系統、德國Kronotex太格木地板、主浴室採用Panasonic日本進口全自動智慧型馬桶，次浴室也使用與五星級飯店相同的Kohler衛浴，就連室內門也一律採用日本進口高級門，完全以豪宅規格打造出尊榮質感。無論新成家置產自住，或是未來換屋後投資出租，保值性增值力相對都是具有競爭力的。





「泓瑞微時代」預計六月初正式公開，潛銷期間更有限量優惠，以及輕鬆的付款方式，精打細算的消費者，當然更應該把握機會，為自己的生活及孩子的未來，搶先卡位。



