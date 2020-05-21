什麼東西30年來不曾漲價？網淚推「1國民商品」：真的佛

▲有網友在 PTT 詢問大家「有什麼 30 年來都不曾漲價的商品？」結果全場都淚推 10 元的「國民飲料」。（合成圖／翻攝自pixabay、爆廢公社）

對比 30 年前，如今物價相對較高，就連房價也飆漲至少 10 倍，使得不少人買房願望只能是夢想。然而，近日有網友就在 PTT 發問「有什麼 30 年來都不曾漲價的商品？」結果全場一致淚推某樣「國民商品」，直誇「真的佛！」





原 PO 在 PTT 八卦板表示，30 年前的中和房價一坪 3 萬，30 年後的中和房價一坪 40 萬；30 年前的車輪餅一個 3 塊，30 年後的車輪餅一個 30 塊，他並好奇詢問大家「有沒有一種商品，30 年前跟 30 年後價錢都一樣的？目前我只想到牛仔褲、內褲，有沒有其他的商品也是 30 年來幾乎都沒有漲過價的？」



▲有網友在 PTT 詢問大家「有什麼 30 年來都不曾漲價的商品？」結果全場一致淚推「國民飲料」。（圖／翻攝自PTT） ▲麥香紅茶。（圖／翻攝自「爆廢公社」）

問題一出，隨即掀起熱論，許多人紛紛留言「麥香有 30 年了吧」、「麥香10塊錢奶茶」、「熟悉的麥香紅茶」、「麥香真的佛」、「麥香，熟悉的價格最對味」、「真的只有麥香紅/麥香奶/咖灰廣場 XDD 快笑死」、「麥香說第 2，沒人敢說第 1 的，就是麥香了」。





另還有網友直指「三十年物價大概漲三倍，然後薪資漲 3％」、「台鐵車票」、「生活泡沫綠茶、統一咖啡廣場」、「打公用電話」、「百元剪髮」、「樂天小熊餅，小時候一盒 38 覺得超貴，現在 2x 就買得到了」、「自來水吧？26 年沒漲了」、「以漲價幅度來說，可口可樂算是漲價很少的」、「認真回，雞蛋」「伯朗咖啡雜貨店 30 年來都 20 元」、「有裝潢的車輪餅才會賣 30，大部分都1x」。（編輯：許苡晴）



