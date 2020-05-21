疫情下的學測申請入學放榜　錄取率創6成新高

今（109）年的個人申請入學招生，在今（21）日放榜，本屆的招生報名分發率首度突破6成，招生缺額也創下8年來新低，甄選會總幹事洪新原表示，今年由於受到疫情影響，部分考生無法參加第二階段的面試，試務工作也較以往複雜，完成志願序登記的人數也較去年增加了1463人，可能和是因為疫情影響，許多考生希望透過個人申請及早入學，比例較往年高。109學年度獲分發人數共有52321人，報名分發率為60.01%，較去年增加3.33%，而整體招生名額使用率為92.46%，也較去年微幅增長。其中，以第一志願序獲分發有45580人，比率為87.12%較去年的86.6%，亦有成長。另外，此次分發後的招生缺額計有4197個，相較108學年度減少502個。同名次增額有29人，包含大同大學、銘傳大學、真理大學、中信金融管理學院各有1人、南華大學2人、長榮大學3人、國立清華大學4人、國立成功大學、慈濟大學各有5人、國立台灣大學6人。由於受到新冠肺炎疫情影響，啟動大學個人申請應變方案的考生有21人，包含19位滯留海外，居家檢疫1名，自主檢康管理1名。經志願校系甄試錄取人數有14人，獲分發人數有13人。分發該等適用應變方案考生2人之大學有東吳大學、淡江大學、中國文化大學及亞洲大學，而獲分發1人之大學有國立台灣海洋大學、國立台南藝術大學、東海大學、大同大學及輔仁大學。而在牙醫、醫學等第八類繁星入部分，醫學系部分共有185個名額，最後分發了186名，台大醫學系有1名缺額，高醫大、北醫各增額1名。牙醫系部分招生名額40名，共錄取41名，北醫增額1名。醫牙類科都屬於頂尖的熱門科系，但還是出現缺額，洪新原指出，一個原因是因為今年4科滿級分的人數比較多，也是歷年新高，這些最優秀的人如果選擇醫學系，但還是有缺額，可見大學選材還是有一定的標準，才會有缺額狀況。例如中國醫藥大學醫學系，有27位缺額，為本屆醫學相關科系最高。而中山醫學大學牙醫系缺額也較多，為15位。